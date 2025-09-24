Подробно търсене

Ердоган се срещна с временния сирийски президент в Ню Йорк

Кристиан Стратев
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и временният сирийски президент Ахмед аш Шараа. Снимка: AP Photo/Francisco Seco, File. (Архив)
Анкара,  
24.09.2025 20:40
 (БТА)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна днес с временния сирийски президент Ахмед аш Шараа в Ню Йорк, където двамата се намират, за да вземат участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предаде Анадолската агенция.  

На срещата присъстваха още сирийският външен министър Асад аш Шибани и директорът на турската разузнавателна служба МИТ Ибрахим Калън. 

Срещата между двамата президенти идва в момент, когато Шараа, който пое властта в Сирия след падането на режима на Башар Асад миналия декември, се стреми да реинтегрира Сирия в международната общност. Присъствието му на Общото събрание на ООН представлява първото участие на сирийски държавен глава на форума от 1967 г. насам, отбелязва инхормационният сайт „Тюркийе тудей“.

/СУ/

Към 20:43 на 24.09.2025 Новините от днес

