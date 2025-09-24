Володимир Зеленски пред ООН: Спрете Русия или ще се изправите пред най-разрушителната надпревара във въоръжаването, съществувала някога

Украинският президент Володимир Зеленски призова в днешната си реч на Общото събрание на ООН световните сили да помогнат за прекратяването на руската война срещу страната му, предаде Ройтерс.

Зеленски предупреди, че сраженията подхранват възможността за началото на опасна надпревара във въоръжаването.

Украинският лидер призова за въвеждането на международни правила, които да ограничат използването на изкуствен интелект при разработването и използването на оръжия и също така очерта иновациите при военните дронове.

Освен това Зеленски обвини руския президент Владимир Путин, че се стреми да разшири войната си отвъд границите на Украйна.

"Да се спре Русия сега излиза по-евтино, отколкото да се чудим кой първи ще създаде елементарен дрон, носещ ядрена бойна глава", отбеляза украинският президент в обръщението си към 193-те страни членки на Общото събрание на ООН.

Той представи позицията си ден след като се срещна с американския президент Доналд Тръмп в централата на световната организация в Ню Йорк. След срещата им Тръмп зае много по-твърда позиция спрямо Кремъл, коментира Ройтерс. Американският лидер вчера заяви, че Киев може да си върне контрола върху всички окупирани от Русия територии. Тръмп също така одобри идеята за сваляне на руски изтребители, които нарушават въздушното пространство на НАТО.

Зеленски отбеляза, че включването на изкуствения интелект в надпреварата във въоръжаването е "най-деструктивното" явление в човешката история и изрази разочарование от това, че международното право не е достатъчно силно за решаването на този проблем и че липсва сътрудничество в тази посока.

Украйна продължава да се бори с руските сили повече от три години и половина и западната подкрепа е жизненоважна за Киев. Но бъдещето на тази помощ е несигурно, понеже Тръмп отказа да наложи още тежки санкции срещу Русия или да предостави на Украйна нова военна подкрепа, надхвърляща продажбата на оръжие. Тръмп многократно се изказваше за необходимостта Европа да поеме по-голяма тежест в подпомагането на Киев. Въпреки настъпилата тази седмица внезапна промяна в реториката му засега няма никакви признаци, че американският президент е пристъпил към реална подкрепа.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес се срещна с руския външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк, като разговорът им продължи около 50 минути. Рубио повтори призива на Белия дом към Кремъл да се предприемат значими действия за прекратяване на войната, заяви Държавният департамент на САЩ.

УКРАЙНА ПРЕДЛАГА НА СЪЮЗНИЦИТЕ СИ ОРЪЖЕЙНИ ТЕХНОЛОГИИ

Зеленски днес обяви, че Украйна е решила да започне да изнася оръжия за съюзниците си. Украинският президент отбеляза, че в днешно време е от ключово значение да имаш силни приятели, но добави, че "ако една държава иска мир, тя все още трябва да разработва оръжия". "Отвратително е, но реалността е такава", каза още Зеленски.

Украйна е наложила строги ограничения върху износа си на военно оборудване, за да предотврати попадането му във вражески ръце. Сега обаче Киев ще разхлаби тези ограничения по отношение на оръжия, с които разполага в достатъчна наличност.

"Не е нужно да започвате това състезание от нулата. Ние сме готови да споделим това, което вече се е доказало", каза Зеленски пред участниците в Общото събрание на ООН. "Ние сме готови да направим така, че нашите съвременни оръжия да станат ваша съвременна сигурност. Решихме да отворим оръжейния си износ. И това са мощни системи, изпитани в условията на реална война", добави Зеленски.

Той коментира и предполагаемите нарушения на въздушните пространства на Полша и Естония от руски дронове и изтребители.

"Руските дронове вече летят из Европа и руските операции се вече се разпространяват в различни страни. Путин иска да продължи тази война, като я разшири, и точно сега никой не може да се чувства в безопасност", предупреди Зеленски.