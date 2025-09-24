Подробно търсене
ОБОЩЕНИЕ

Володимир Зеленски пред ООН: Спрете Русия или ще се изправите пред най-разрушителната надпревара във въоръжаването, съществувала някога

Николай Велев
Володимир Зеленски пред ООН: Спрете Русия или ще се изправите пред най-разрушителната надпревара във въоръжаването, съществувала някога
Володимир Зеленски пред ООН: Спрете Русия или ще се изправите пред най-разрушителната надпревара във въоръжаването, съществувала някога
Украинският президент Володимир Зеленски по време на днешната си реч на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, 24 септември 2025 г. Снимка: АП/Юки Ивамура
Ню Йорк ,  
24.09.2025 22:54
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски призова в днешната си реч на Общото събрание на ООН световните сили да помогнат за прекратяването на руската война срещу страната му, предаде Ройтерс. 

Зеленски предупреди, че сраженията подхранват възможността за началото на опасна надпревара във въоръжаването. 

Украинският лидер призова за въвеждането на международни правила, които да ограничат използването на изкуствен интелект при разработването и използването на оръжия и също така очерта иновациите при военните дронове.

Освен това Зеленски обвини руския президент Владимир Путин, че се стреми да разшири войната си отвъд границите на Украйна. 

"Да се спре Русия сега излиза по-евтино, отколкото да се чудим кой първи ще създаде елементарен дрон, носещ ядрена бойна глава", отбеляза украинският президент в обръщението си към 193-те страни членки на Общото събрание на ООН. 

Той представи позицията си ден след като се срещна с американския президент Доналд Тръмп в централата на световната организация в Ню Йорк. След срещата им Тръмп зае много по-твърда позиция спрямо Кремъл, коментира Ройтерс. Американският лидер вчера заяви, че Киев може да си върне контрола върху всички окупирани от Русия територии. Тръмп също така одобри идеята за сваляне на руски изтребители, които нарушават въздушното пространство на НАТО. 

Зеленски отбеляза, че включването на изкуствения интелект в надпреварата във въоръжаването е "най-деструктивното" явление в човешката история и изрази разочарование от това, че международното право не е достатъчно силно за решаването на този проблем и че липсва сътрудничество в тази посока. 

Украйна продължава да се бори с руските сили повече от три години и половина и западната подкрепа е жизненоважна за Киев. Но бъдещето на тази помощ е несигурно, понеже Тръмп отказа да наложи още тежки санкции срещу Русия или да предостави на Украйна нова военна подкрепа, надхвърляща продажбата на оръжие. Тръмп многократно се изказваше за необходимостта Европа да поеме по-голяма тежест в подпомагането на Киев. Въпреки настъпилата тази седмица внезапна промяна в реториката му засега няма никакви признаци, че американският президент е пристъпил към реална подкрепа. 

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио днес се срещна с руския външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк, като разговорът им продължи около 50 минути. Рубио повтори призива на Белия дом към Кремъл да се предприемат значими действия за прекратяване на войната, заяви Държавният департамент на САЩ. 

УКРАЙНА ПРЕДЛАГА НА СЪЮЗНИЦИТЕ СИ ОРЪЖЕЙНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Зеленски днес обяви, че Украйна е решила да започне да изнася оръжия за съюзниците си. Украинският президент отбеляза, че в днешно време е от ключово значение да имаш силни приятели, но добави, че "ако една държава иска мир, тя все още трябва да разработва оръжия". "Отвратително е, но реалността е такава", каза още Зеленски. 

Украйна е наложила строги ограничения върху износа си на военно оборудване, за да предотврати попадането му във вражески ръце. Сега обаче Киев ще разхлаби тези ограничения по отношение на оръжия, с които разполага в достатъчна наличност. 

"Не е нужно да започвате това състезание от нулата. Ние сме готови да споделим това, което вече се е доказало", каза Зеленски пред участниците в Общото събрание на ООН. "Ние сме готови да направим така, че нашите съвременни оръжия да станат ваша съвременна сигурност. Решихме да отворим оръжейния си износ. И това са мощни системи, изпитани в условията на реална война", добави Зеленски. 

Той коментира и предполагаемите нарушения на въздушните пространства на Полша и Естония от руски дронове и изтребители. 

"Руските дронове вече летят из Европа и руските операции се вече се разпространяват в различни страни. Путин иска да продължи тази война, като я разшири, и точно сега никой не може да се чувства в безопасност", предупреди Зеленски. 

 

/ВС/

Свързани новини

24.09.2025 23:37

Гордана Силяновска се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш

Президентът на Република Северна Македония, която е ръководител на делегацията на страната на 80-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) Гордана Силяновска се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш,
24.09.2025 17:19

Зеленски: Мирът зависи от всички нас

Мирът зависи от всички нас, от всички вас, от Обединените нации. Това каза украинският президент Володимир Зеленски днес в речта си пред Общото събрание на ООН. „От вас зависи дали ще помогнете за мира, или ще продължавате да търгувате с Русия, дали
24.09.2025 16:48

Зеленски пред ООН: Международното право за съжаление не работи без оръжия

Mеждународното право работи само когато по-голямата част от нашите съюзници са наистина готови да го защитят. И дори тогава то не работи без оръжия. Това е ужасно, но без тях нещата биха били още по-лоши, заяви днес украинският президент Володимир
24.09.2025 04:20

В неочаквана промяна на позицията си Тръмп заяви, че Украйна може да спечели войната, предизвиквайки одобрителни реакции на Запад

Американският президент Доналд Тръмп, променяйки напълно подхода си към конфликта в Украйна, заяви снощи, че Киев може да "възвърне територията си в първоначалния й вид и може би дори да отиде по-далеч" спрямо Русия, предаде Франс прес.
23.09.2025 22:30

Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, заяви Тръмп след среща със Зеленски в Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес след срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски в централата на ООН в Ню Йорк, че смята, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, предаде Ройтерс.
23.09.2025 14:09

Ройтерс: Украйна не очаква чудеса от посещението на Зеленски в САЩ, където той ще говори пред Общото събрание на ООН и ще се срещне с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски ще потърси повече подкрепа от съюзниците си, когато тази седмица се обръне към юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН и се срещне с американския президент Доналд Тръмп, но зад кулисите Киев тихо се подготвя за нова фаза от войната, в която ще разчита повече на себе си.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:50 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация