Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, заяви Тръмп след среща със Зеленски в Ню Йорк

Валерия Динкова
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският лидер Володимир Зеленски разговарят днес в централата на ООН в Ню Йорк. Снимка: AP/Evan Vucci
Ню Йорк,  
23.09.2025 22:30
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес след срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски в централата на ООН в Ню Йорк, че смята, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" след срещата с украинския президент Тръмп добави, че ще продължи да доставя оръжия на военния алианс, "с които НАТО да прави каквото иска".

От своя страна в кратко изявление за журналисти преди срещата между двамата Зеленски каза, че основните теми на разговора му с Тръмп ще бъдат ситуацията на бойното поле, гаранциите за сигурност от страна на САЩ и търсенето на път към мира.

Преди това украинският президент каза също, че на срещата си с Тръмп се надява да получи потвърждение за обещаните гаранции за сигурност. Според Зеленски Украйна и европейските ѝ партньори са подготвили рамка за тези гаранции - такава, която Европа е готова да приеме, при условие че получи подкрепа от САЩ.

 

