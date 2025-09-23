Русия заяви, че е превзела по-голямата част от град Купянск в Харковска област; Украйна не е потвърдила информацията

Руските сили поеха контрола върху по-голямата част от град Купянск в украинската Харковска област, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ДПА.

Руското ведомство каза, че руските сили са превзели 5667 от общо 8667 сгради в града, който се намира на около 100 км на изток от Харков.

Украйна не е потвърдила още тази информация.

Купянск е възприеман като стратегическа цел заради своето разположение и транспортните си връзки. Градът за кратко беше под руски контрол от края на февруари 2022 г. до средата на септември същата година.

Превземането на Купянск би улеснило по-нататъшното настъпление в Харковска област, заявиха руските сили.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили призна, че около Купянск се водят тежки боеве, но каза, че като цяло градът е под украински контрол.

Украинският военен блог "Дийпстейт" (Deepstate) също съобщи, че населеното място като цяло е под украински контрол.

Украинският генерален щаб заяви днес, че тази нощ украинските сили са поразили две руски петролни съоръжения в Брянска и Самарска област.

Руското министерство на отбраната съобщи в "Телеграм", че руските сили за противовъздушна отбрана са унищожили украински дронове над Брянска и Самарска област.