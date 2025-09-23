Подробно търсене

Русия заяви, че е превзела по-голямата част от град Купянск в Харковска област; Украйна не е потвърдила информацията

Божидар Захариев
Украински войници обстрелват руски позиции в Запорожка област, 20 август 2025 г. Снимка: AP/Danylo Antoniuk
Москва,  
23.09.2025 18:24
 (БТА)
Руските сили поеха контрола върху по-голямата част от град Купянск в украинската Харковска област, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ДПА.

Руското ведомство каза, че руските сили са превзели 5667 от общо 8667 сгради в града, който се намира на около 100 км на изток от Харков.

Украйна не е потвърдила още тази информация.

Купянск е възприеман като стратегическа цел заради своето разположение и транспортните си връзки. Градът за кратко беше под руски контрол от края на февруари 2022 г. до средата на септември същата година.

Превземането на Купянск би улеснило по-нататъшното настъпление в Харковска област, заявиха руските сили.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили призна, че около Купянск се водят тежки боеве, но каза, че като цяло градът е под украински контрол.

Украинският военен блог "Дийпстейт" (Deepstate) също съобщи, че населеното място като цяло е под украински контрол.

Украинският генерален щаб заяви днес, че тази нощ украинските сили са поразили две руски петролни съоръжения в Брянска и Самарска област.

Руското министерство на отбраната съобщи в "Телеграм", че руските сили за противовъздушна отбрана са унищожили украински дронове над Брянска и Самарска област.

Свързани новини

23.09.2025 15:51

В окупираните от Русия територии на Украйна масово се извършват изтезания, каза ООН

Повече от 15 000 души са били задържани в украинските региони, окупирани от руските сили от началото на 2022 г., мнозина от които са били подложени на изтезания, заяви днес Службата на ООН за правата на човека в Женева, цитирана от ДПА.
23.09.2025 15:45

Един загинал и седем ранени при днешната атака с дронове срещу Запорожие, съобщи областният управител

Един загинал и седем ранени след атаката с дронове по Запорожие днес, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в Телеграм.
23.09.2025 13:37

Русия заяви, че е атакувала бази на украинските специални части и чуждестранни наемници

Русия нанесе удари по бази на украинските специални части и чуждестранни наемници в отговор на нападението с дронове по курортния град Форос на Кримския полуостров, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.  
23.09.2025 12:28

Жена е загинала, има ранени, нанесени са щети по гражданската инфраструктура в Одеска област при ракетна атака, съобщиха властите

Една жена е загинала, има ранени, нанесени са щети по гражданската инфраструктура в Одеска област в резултат на нощната ракетна атака, съобщиха регионалните власти. "За съжаление, една жена е загинала, има ранени, нанесени са щети по гражданската

