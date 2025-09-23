Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Тръмп заяви, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в своето въздушно пространство
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският лидер Володимир Зеленски разговарят днес в централата на ООН в Ню Йорк. Снимка: AP/Evan Vucci
Ню Йорк,  
23.09.2025 23:01
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп смята, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство.

Според кореспондент на Укринформ в Ню Йорк, Тръмп е направил тези коментари пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.

На въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство, Тръмп отговори: "Да!"

На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: "Ще ви кажа след около месец".

Американският президент също не даде пряк отговор на въпроса дали планира да предостави на Украйна гаранции за сигурност заедно с европейските съюзници, като отбеляза, че е твърде рано да отговори на този въпрос.

 

/АМ/

Свързани новини

23.09.2025 22:30

Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, заяви Тръмп след среща със Зеленски в Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес след срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски в централата на ООН в Ню Йорк, че смята, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, предаде Ройтерс.

23.09.2025

