Премиерът Желязков: Споразумението за проучване за редки метали е изключително важно за развитието на българската минна индустрия

„Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ“. Това заяви вчера министър-председателят Росен Желязков, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет, след подписването на Меморандума за разбирателство между Университета на Северна Дакота и Българския енергиен холдинг за проучване за редки метали.

Премиерът подчерта, че редките метали не само гарантират технологичното развитие, но и дават предимства в развитието на конкурентоспособността, на потенциала ни и на нашата сигурност. България и САЩ са не само партньори в стратегическия диалог, но и съюзници, които ценят ценностите и постиженията на нашия цивилизационен избор, отбеляза той.

Росен Желязков бе категоричен, че чрез развитието на научния потенциал на Университета на Северна Дакота можем да разгърнем възможностите, които имат недрата на българската земя. „Без научния потенциал и ноу-хау, което вие имате, е много трудно да постигнем това, което очакваме в Маришкия басейн и на други места, за благото и просперитета на нашите страни“, отбеляза министър-председателят.

Министърът на енергетиката Жечо Станков изтъкна, че днес България се включва стремително в пазара на редки земни елементи - пазар, който ще определя както технологичното, така и икономическото развитие не само на Европа, но и на света. Споразумението поставя началото на една инициатива, която събира на едно място ресурсите, технологията и науката, посочи той.

„Технология, която ще даде перспектива на десетки хиляди хора от Маришкия басейн да видят новите икономически възможности пред себе си“, заяви още министър Жечо Станков.

„Вярваме, че настоящото начинание ще даде съществен икономически тласък на България и ще се радваме да работим в тясно сътрудничество за в бъдеще“, заяви от своя страна Скот Снайдер, вицепрезидентът на Университета на Северна Дакота за научните изследвания и икономическото развитие.

За нас е огромна чест и огромно удоволствие да можем да представим реални решения на проблемите на хората, посочи Снайдер. Той изтъкна важното значение на възможностите, които предоставя земята, и на тяхното използване посредством добива на редки метали.