Подробно търсене

Макрон каза на Тръмп, че военното решение "не работи" срещу "Хамас"

Алексей Маргоевски
Макрон каза на Тръмп, че военното решение "не работи" срещу "Хамас"
Макрон каза на Тръмп, че военното решение "не работи" срещу "Хамас"
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и френският му колега Еманюел Макрон разговарят днес в централата на ООН в Ню Йорк. Снимка: AP/Evan Vucci
Ню Йорк,  
23.09.2025 23:30
 (БТА)
Етикети

Военното решение "не работи" за победа над "Хамас" в Газа, заяви днес френският президент Еманюел Макрон пред своя американски колега Доналд Тръмп в началото на двустранна среща в присъствието на няколко журналисти, сред които и от Франс прес.

Израелците "убиха основните лидери на "Хамас". Това работи. Това е голям успех, но в същото време има толкова бойци на "Хамас", колкото и в първия ден от войната", каза френският лидер и добави: "Така че това не работи за разбиването на "Хамас". Това не е правилният начин да се действа. Затова се нуждаем от цялостен процес и работим много усилено за деня след войната".

Макрон добави, че признаването на държавата Палестина не означава да се забрави кървавата атака на "Хамас" през октомври 2023 г., посочва Ройтерс.

/АМ/

Свързани новини

24.09.2025 00:37

Премиерът Желязков: Подписването за прочуването на редкоземни метали е изключително важно за развитието на българската минна индустрия

„Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след подписването на Меморандума за разбирателство между Университета на Северна Дакота и Българския енергиен холдинг за проучване на редкоземни метали.
23.09.2025 18:19

Макрон се обади на Тръмп, след като бе принуден да изчака на улицата в Ню Йорк, докато премине кортежът на американския му колега

Дори президентите стават жертва на трафика в Ню Йорк, след като полицай попречи на френския държавен глава Еманюел Макрон да пресече снощи улицата заради преминаването на кортежа на американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
23.09.2025 04:48

Още държави, начело с Франция, признаха Държавата Палестина

На конференция в централата на ООН в Ню Йорк, ден след като Великобритания, Канада, Португалия и Австралия признаха Държавата Палестина, техният пример беше последван от Франция и още редица държави, сред които Белгия, Малта, Монако, Люксембург,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:50 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация