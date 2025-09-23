Макрон каза на Тръмп, че военното решение "не работи" срещу "Хамас"

Военното решение "не работи" за победа над "Хамас" в Газа, заяви днес френският президент Еманюел Макрон пред своя американски колега Доналд Тръмп в началото на двустранна среща в присъствието на няколко журналисти, сред които и от Франс прес.

Израелците "убиха основните лидери на "Хамас". Това работи. Това е голям успех, но в същото време има толкова бойци на "Хамас", колкото и в първия ден от войната", каза френският лидер и добави: "Така че това не работи за разбиването на "Хамас". Това не е правилният начин да се действа. Затова се нуждаем от цялостен процес и работим много усилено за деня след войната".

Макрон добави, че признаването на държавата Палестина не означава да се забрави кървавата атака на "Хамас" през октомври 2023 г., посочва Ройтерс.