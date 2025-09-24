Зеленски: Мирът зависи от всички нас

Мирът зависи от всички нас, от всички вас, от Обединените нации. Това каза украинският президент Володимир Зеленски днес в речта си пред Общото събрание на ООН.

„От вас зависи дали ще помогнете за мира, или ще продължавате да търгувате с Русия, дали отвлечените деца ще се върнат, дали заложниците ще бъдат освободени“, каза той.

„От вас зависи какво ще определя съществуването ни – войната или сътрудничеството“, добави Зеленски.

„Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната, осъдете я“, призова той.

„Присъединете си към нас в това да защитаваме живота, международното право и реда“, заключи украинският президент, след което бе бурно аплодиран в залата на Общото събрание.