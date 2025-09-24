Подробно търсене

Зеленски: Мирът зависи от всички нас

Специален пратеник на БТА Анелия Пенкова
Зеленски: Мирът зависи от всички нас
Зеленски: Мирът зависи от всички нас
Украинският президент Володимир Зеленски (AP Photo/Yuki Iwamura)
Ню Йорк,  
24.09.2025 17:19
 (БТА)
Етикети

Мирът зависи от всички нас, от всички вас, от Обединените нации. Това каза украинският президент Володимир Зеленски днес в речта си пред Общото събрание на ООН.

„От вас зависи дали ще помогнете за мира, или ще продължавате да търгувате с Русия, дали отвлечените деца ще се върнат, дали заложниците ще бъдат освободени“, каза той.

„От вас зависи какво ще определя съществуването ни – войната или сътрудничеството“, добави Зеленски.

„Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната, осъдете я“, призова той. 

„Присъединете си към нас в това да защитаваме живота, международното право и реда“, заключи украинският президент, след което бе бурно аплодиран в залата на Общото събрание.

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:42 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация