Подробно търсене

Зеленски: Представители на Украйна ще посетят скоро САЩ за преговори за икономиката и оръжията

Пламен Йотински
Зеленски: Представители на Украйна ще посетят скоро САЩ за преговори за икономиката и оръжията
Зеленски: Представители на Украйна ще посетят скоро САЩ за преговори за икономиката и оръжията
Украинският президент Володим Зеленски. Снимка:Leon Nea./Pool via AP
Киев,  
27.09.2025 16:55
 (БТА)

Представители на украинското правителство ще посетят САЩ в края на септември или през октомври за преговори по теми като икономиката и оръжията, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Украинският президент беше в САЩ тази седмица, където участва в Общото събрание на ООН и се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че е споделил с Тръмп "определена визия за това, която може да се реализира" в отговор на действията на Русия. Зеленски обеща да отвърне, ако Москва предизвика прекъсване на електроснабдяването в Украйна.

/ДИ/

Свързани новини

26.09.2025 22:35

Путин лъже, когато твърди, че руските сили постигат целите си на бойното поле, каза Зеленски

Руските въоръжени сили вече са понесли загуби от над 3000 души само при украинската контраофанзива в Добропиля, а руският президент Владимир Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него, когато твърди, че неговите войски постигат целите си. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, съобщи Укринформ.
25.09.2025 19:31

Тръмп е "по-близо" от всякога до Украйна, смята Макрон

Френският президент Еманюел Макрон смята, че американският му колега Доналд Тръмп вече е "по-близо от всякога" до Украйна и се надява, че това ще помогне да се "засили натискът" върху Русия, предаде Франс прес. "Той видя сериозността на европейците

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:50 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация