Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че критиките към Израел са претекст за антисемитизъм

Денис Киров
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че критиките към Израел са претекст за антисемитизъм
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че критиките към Израел са претекст за антисемитизъм
Германският канцлер Фридрих Мерц участва в церемония по случай реставрацията на синагогата на Райхенбахщрасе в Мюнхен, Германия, понеделник, 15 септември 2025 г. / Снимка: Sven Hoppe/dpa via AP
Берлин,  
18.09.2025 02:36
Германският канцлер Фридрих Мерц осъди "критиките срещу Израел", в случаите в които служи като претекст за антисемитизъм, предаде ДПА.

Критиката към израелското правителство трябва да е възможна, каза Мерц на събитие, организирано от Централния съвет на евреите в Берлин, след като самият той наскоро изрази такава.

"Но нашата страна вреди на собствената си душа, когато тази критика се превръща в претекст за омраза към евреите - или когато дори води до искания Федералната република да се отвърне от Израел", допълни Мерц.

"Ангажиментът на Германия към съществуването и сигурността на Израел е неотменима част от нормативните основи на нашата страна". Мерц изрази продължаващия си шок и срам от антисемитизма в Германия, който според него е станал по-силен, по-открит, по-нагъл и по-агресивен след терористичната атака, водена от "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелски ресторанти, еврейски центрове и еврейски паметници са били заплашвани и осквернени.

"Всички сме призовани да проявим гражданска смелост, където и да сме свидетели на антисемитизъм, расизъм или дискриминация", добави Мерц на приема по случай 75-годишнината на Централния съвет на евреите, основан само пет години след нацисткия Холокост. Той отдаде голяма почит на ролята и приноса на съвета.

"Федералната република щеше да бъде завинаги изкоренена без еврейския живот и еврейската култура в нашата страна", каза канцлерът.

"Искам да кажа на евреите в Германия днес: Без вас не може да има добро бъдеще за Федералната република", завърши Мерц.

