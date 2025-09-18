Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че критиките към Израел са претекст за антисемитизъм

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди "критиките срещу Израел", в случаите в които служи като претекст за антисемитизъм, предаде ДПА.

Критиката към израелското правителство трябва да е възможна, каза Мерц на събитие, организирано от Централния съвет на евреите в Берлин, след като самият той наскоро изрази такава.

"Но нашата страна вреди на собствената си душа, когато тази критика се превръща в претекст за омраза към евреите - или когато дори води до искания Федералната република да се отвърне от Израел", допълни Мерц.

"Ангажиментът на Германия към съществуването и сигурността на Израел е неотменима част от нормативните основи на нашата страна". Мерц изрази продължаващия си шок и срам от антисемитизма в Германия, който според него е станал по-силен, по-открит, по-нагъл и по-агресивен след терористичната атака, водена от "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелски ресторанти, еврейски центрове и еврейски паметници са били заплашвани и осквернени.

"Всички сме призовани да проявим гражданска смелост, където и да сме свидетели на антисемитизъм, расизъм или дискриминация", добави Мерц на приема по случай 75-годишнината на Централния съвет на евреите, основан само пет години след нацисткия Холокост. Той отдаде голяма почит на ролята и приноса на съвета.

"Федералната република щеше да бъде завинаги изкоренена без еврейския живот и еврейската култура в нашата страна", каза канцлерът.

"Искам да кажа на евреите в Германия днес: Без вас не може да има добро бъдеще за Федералната република", завърши Мерц.