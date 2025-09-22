Фридрих Мерц честити Рош Хашана на евреите, изрази "срам и ужас" от ръста на антисемитизма

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази своите "срам и ужас" от засилването на антисемитизма в страната, докато отбеляза празника Рош Хашана (Нова година за евреите), предаде ДПА.

Двудневният празник започва днес по залез. В статия за вестник "Юдише Алгемайне" – седмичник на еврейската общност, публикуван в Берлин, Мерц пожела успешна нова година на празнуващите и заяви, че Германия трябва да е завинаги безопасно място за евреите.

"Със срам и ужас виждаме, че след 7 октомври антисемитизмът в страната отново става по-шумен, по-дързък и по-насилствен", заяви канцлерът, визирайки нападението от 2023 г. от палестинското движение "Хамас" срещу Израел.

Мерц приветства приноса на евреите в германското общество.

"Без вас и без звучния еврейски живот около нас не може да има бъдеще за Федерална република Германия. Юдео-християнските традиции са основа на нашето отворено общество", заяви той. Канцлерът благодари на онези, "които със смелостта си допринесоха за това еврейският живот отново да се установи в Германия след Шоа (Холокоста през Втората световна война – бел.ред.) и които активно работят за процъфтяването на този еврейски живот".

Мерц заяви, че подкрепата на Германия за Израел е трайна, добавяйки, че неговото правителство работи усилено, за да гарантира, че останалите заложници, държани от "Хамас", най-накрая ще бъдат освободени.

"Тяхното страдание е пред очите ни всеки ден", каза канцлерът. Коментарите му дойдоха на фона на засилващия се натиск върху Берлин да последва западните си партньори в признаването на Държавата Палестина. Германия настоява, че признаването трябва да се случи едва в края на мирен процес и двудържавно решение.