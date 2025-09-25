Германските социалдемократи засилиха натиска си върху Фридрих Мерц да подкрепи предложените от ЕК санкции срещу Израел

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) днес обяви, че подкрепя предложените от ЕК санкции срещу Израел, с което засили натиска си върху канцлера Фридрих Мерц на фона на продължаващата израелска офанзива срещу град Газа, предаде ДПА.

Заместник-председателката на парламентарната група на ГСДП Зимте Мьолер и говорителят по външната политика Адис Ахметович публикуваха в новинарския сайт "те-онлайн" (t-online) позиция, в която определят досегашния "дипломатически подход" на федералното правителство като "неуспешен".

"Израел продължава необезпокоявано своята политика, която нарушава международното право и саботира решението за две държави. Трябва да предприемем по-нататъшни стъпки за постигане на мир в региона", пишат Мьолер и Ахметович.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи срещу Израел да бъдат наложени санкции, които да накарат правителството на премиера Бенямин Нетаняху да промени курса си във войната в Газа. Малко вероятно е обаче целият пакет от санкции да бъде приет без одобрението на Берлин, отбелязва ДПА.

Ключови министри от консервативния блок на Мерц, който е в коалиция със социалдемократите, възразиха срещу налагането на още санкции срещу Израел и признаването на Държавата Палестина. Външният министър Йохан Вадефул в сряда заяви, че не е нужно да се предприемат допълнителни действия след обявеното от Мерц спиране на износа за Израел на оръжия, които могат да се използват в Газа.

Мьолер и Ахметович обаче пишат в статията си в "те-онлайн", че традиционната подкрепа на Германия за Израел след Холокоста "не оправдава сляпото следване на политиките на израелското правителство" и добавиха, че част от тези политики са крайнодесни. По думите им ЕС би могъл да покаже чрез санкциите си, че съгласува политиките си с европейските принципи и ценности, с основания на правила международен ред и с международното хуманитарно право.

Мьолер и Ахметович също така се застъпват за възобновяване на преговорите за решаване на израелско-палестинския конфликт чрез създаването на две държави. Те отбелязват, че няма друга алтернатива и че в противен случай "постоянната окупация, анексирането на териториите, радикализацията и войната ще продължат до безкрай".