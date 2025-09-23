Подробно търсене

Баварският премиер Маркус Зьодер разкритикува планираните санкции на ЕС срещу Израел

Божидар Захариев
Баварският премиер Маркус Зьодер разкритикува планираните санкции на ЕС срещу Израел
Баварският премиер Маркус Зьодер разкритикува планираните санкции на ЕС срещу Израел
Баварският премиер Маркус Зьодер. Снимка: AP/Ebrahim Noroozi
Мюнхен,  
23.09.2025 18:27
 (БТА)

Баварският премиер Маркус Зьодер разкритикува днес планираните санкции на ЕС срещу Израел във връзка с израелската военна операция в ивицата Газа, предаде ДПА.

"На първо място, мога да кажа ясно, че според мен подходът на Европейската комисия като цяло е погрешен", каза Зьодер, който е лидер на баварския Християнсоциален съюз (ХСС).

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи пакет от санкции срещу Израел, който включва прекратяване на търговски привилегии и наказателни мерки срещу крайнодесни израелски министри.

Германският канцлер Фридрих Мерц възнамерява да обяви позицията на Германия за санкциите на неформално заседание на европейските лидери на 1 октомври в Копенхаген, след като проведе консултации в рамките на коалиционното си правителство.

Зьодер каза, че предложените санкциите изпращат погрешния сигнал, като същото важи и за едностранното признаване на палестинска държава от много западни страни.

"Те не правят нищо за мир в ивицата Газа, напротив - само подсилват "Хамас", изтъкна Зьодер.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:40 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация