Баварският премиер Маркус Зьодер разкритикува планираните санкции на ЕС срещу Израел

Баварският премиер Маркус Зьодер разкритикува днес планираните санкции на ЕС срещу Израел във връзка с израелската военна операция в ивицата Газа, предаде ДПА.

"На първо място, мога да кажа ясно, че според мен подходът на Европейската комисия като цяло е погрешен", каза Зьодер, който е лидер на баварския Християнсоциален съюз (ХСС).

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи пакет от санкции срещу Израел, който включва прекратяване на търговски привилегии и наказателни мерки срещу крайнодесни израелски министри.

Германският канцлер Фридрих Мерц възнамерява да обяви позицията на Германия за санкциите на неформално заседание на европейските лидери на 1 октомври в Копенхаген, след като проведе консултации в рамките на коалиционното си правителство.

Зьодер каза, че предложените санкциите изпращат погрешния сигнал, като същото важи и за едностранното признаване на палестинска държава от много западни страни.

"Те не правят нищо за мир в ивицата Газа, напротив - само подсилват "Хамас", изтъкна Зьодер.