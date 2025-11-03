Подробно търсене

Явор Велчев-Yavi представя дебютния си албум „Частица от теб“

София,  
03.11.2025 19:26
Явор Велчев-Yavi представя дебютния си албум „Частица от теб“ на 12 ноември в Първо студио на БНР. Предпремиерно ще звучат и песни от предстоящия втори албум на артиста, информират от БНР.

По думите им българско-белгийският изпълнител, автор и продуцент създава съвременната поп, соул и ар ен би музика. През 2022 г. с песента си „Летя“ печели конкурса „Пролет“ на БНР и представя България на шоукейс фестивал за съвременна поп и рок музика „Евросоник“ в Грьонинген, Нидерландия. През 2023 г. издава „Частица от теб“ .

„Искаме публиката да усети музиката като разговор – между нас, между песните, между това кои сме и как да се усъвършенстваме“, казва артистът. На сцената ще му партнират Веси Бонева и Елена Сиракова, барабанистът Адриан Николов, пианистът Самуел Ефтимов, басистът Емилио Мархолев, китаристът Щерион Пилидов, перкусионистът Асен Хайдутов и вокалите Христина Нейкова и Теодора Радилова.

