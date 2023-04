Известни са финалистите в конкурса за нова българска поп и рок музика „Пролет 2023“, съобщават от БНР. Слушателите могат да гласуват за наградата на публиката до 19 май.

Общо 76 заявки са били получени за участие в категорията "Нова българска поп и рок музика", 64 от тях са отговаряли на условията в регламента. Селекционната комисия е допуснало за следващия етап 24 песни, от които, след гласуване по точкова система, са определени 12 песни-финалисти.

Селекционната комисия е отличила една от песните-финалисти с наградата за дебют. Голямата награда ще бъде определена от жури. Церемония с участието на всички финалисти е на 31 май в Sofia Live Club.

Песните-финалисти (по азбучен ред) са: „Без страх" в изпълнение на група „Пеперуда“ (музика - Михаил Иванов, Мирослав Иванов, текст - Михаил Иванов, аранжимент - група „Пеперуда"), „Все към теб" - изпълнение и аранжимент на Out Of Time (музика - Свилен Вълканов и Светлин Касабов, текст - Свилен Вълканов), „Да спра" – изпълнение на Jeko[v] (музика, текст и аранжимент - Жеко Жеков), „Един от тях" – в изпълнение на No More Many More (музика и текст - Mетоди Кръстев, аранжимент - Mетоди Кръстев, Камен Александров, Мартин Стоянов), „Избори" – изпълнение, музика, текст и аранжимент на Зорница Славова ft. C-MO, „Комедия" – изпълнение на Иван Юруков и „Терпентина" (музика и текст - Иван Юруков, аранжимент -„Терпентина"), „Самота" – в изпълнение на ЛаТиДа (музика, текст и аранжимент - Елизабет Нешева, Яна Балева), „Сивото страшно" – изпълнение на Boil (музика и текст - Боил Каранейчев, аранжимент - Боил Каранейчев, Емилио Мархолев, Христо Нейчев, Николай Костадинов, Николай Тошев), „Сънувам те" - изпълнение на Лина Никол & R.S. Riverman (музика - Радослав Славчев и Веселина Николова, текст - Веселина Николова, аранжимент - Радослав Славчев), „Учим се" – изпълнение и текст на Росен Кукошаров (музика и аранжимент - Иван Гърбачев), „Цветя" – изпълнение на група "Канела" (музика и текст - Николай Славов Дарадидов, аранжимент - Николай Славов Дарадидов, Цветан Иванов Ангелов, Станислав Петров Пандин) и „Чист" – изпълнение Yavi (музика, текст и аранжимент - Явор Велчев).

Българският участник в конкурса „Евросоник“ тази година се определя по нов регламент, като кандидатите в тази категория са били 33, допълват от БНР. Одобрени са 10 имена, които ще бъдат изпратени на организаторите на конкурса за съвременна поп и рок музика в Грьонинген, Нидерландия.

/ДД