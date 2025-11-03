Mary Boys Band отбелязва 30 години на сцената на 21 ноември в зала „България“, информират от групата.

По думите им на живо, под съпровода на най-добрите класически музиканти в България, ще прозвучат хитовете от албумите „Непознати улици“, „Само за теб“, „Дългият път към дома“, „Щастливи дни“, „Продължавай да мечтаеш“ и нови сингли.

Гости ще бъдат „Звездните тенори".

Както писа БТА, Mary Boys Band празнува 30-ия си рожден ден на 7 февруари тази години във Военния клуб.

