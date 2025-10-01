Албумът „Непознати улици“ на Mary Boys Band излиза на винил. Той включва десет песни в стилистиката на вече добре познатия мелодичен рок, информират от „Орфей мюзик“.

„Непознати улици“ е нашият първи албум. Най-чаканият, най-исканият. Вече имахме голям хит, когато го издадохме за първи път през 2001 г. – едноименната песен „Непознати улици“. Работихме дълго с момчетата, изкарахме стотици часове в репетиции и в студиото, докато не създадем хит №1. За щастие се получи. „Непознати улици“ и днес е сред стоте най-излъчвани песни в родния ефир. Влезе за първи път в учебник по музика през 2008 г., а сега е в четири учебника и помагала. Всичко в този албум е експеримент – същински първи „Опит за летене“. „Непознати улици“ е нашата категорична заявка на професионалната сцена, нашето обещание за дълъг творчески път. Днес излиза със специално преработен, изцяло съобразен с високите критерии за издаване на плоча, звук. Изключително вълнуващо е, че освен на дискове и касетки, вече ще можем да го слушаме и на винил“, казва Мери Мутафчиева.

Първото представяне на плочата пред публика ще е на концерта „Отива си лятото, идва есента“ на 10 октомври в Пловдив.

/ДД