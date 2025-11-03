Подробно търсене

03.11.2025 19:14
„Песента на бързолетите" от Емилия Найденова ще има премиера на 11 ноември в София. В разговора за книгата ще участват Албена Тодорова и Аксиния Михайлова, информират издателите от „Жанет 45“ и книжарница Umberto&Co – домакин на събитието.

„Всеки носи по една планина в себе си и по един град. От прозорците на къщите в поезията на Емилия Найденова се виждат планините, а от планините се вижда градът, и това е маршрут, който на човек му се иска да измине повече от веднъж“, казва Албена Тодоровa.

Емилия Найденова е родена през 1992 г. Тя е филолог по образование, специалист по дигитален маркетинг. Автор е на книгите с поезия „Небе за птици“ (2012) и „Разговор с водата“ (2014). Създател е на блога „Полети и думи“. Нейни текстове са публикувани в „Литературен вестник“ и редица онлайн медии, отличени в различни литературни конкурси, сред които „Добромир Тонев“ и „Веселин Ханчев“. 

23.05.2025 17:57

Емилия Найденова събира стихотворения, писани в последните 10 години, в книгата си „Песента на бързолетите“

„Песента на бързолетите“ е новата поетическа книга на Емилия Найденова, съобщават издателите от „Жанет 45“. В нея авторката събира 42 стихотворения, писани в последните десет години.

