„Песента на бързолетите" от Емилия Найденова ще има премиера на 11 ноември в София. В разговора за книгата ще участват Албена Тодорова и Аксиния Михайлова, информират издателите от „Жанет 45“ и книжарница Umberto&Co – домакин на събитието.

„Всеки носи по една планина в себе си и по един град. От прозорците на къщите в поезията на Емилия Найденова се виждат планините, а от планините се вижда градът, и това е маршрут, който на човек му се иска да измине повече от веднъж“, казва Албена Тодоровa.

Емилия Найденова е родена през 1992 г. Тя е филолог по образование, специалист по дигитален маркетинг. Автор е на книгите с поезия „Небе за птици“ (2012) и „Разговор с водата“ (2014). Създател е на блога „Полети и думи“. Нейни текстове са публикувани в „Литературен вестник“ и редица онлайн медии, отличени в различни литературни конкурси, сред които „Добромир Тонев“ и „Веселин Ханчев“.

/ДД