С откриване на изложба започна Седмицата на бащата в София

С откриване на изложба в един от големите търговски центрове в София започна Седмицата на бащата, част от националната кампания „Да бъдеш баща“ на Асоциация „Родители“.

Инициативата започна днес и ще продължи до 9 ноември. Тази година кампанията ще премине под мотото „Модерно е да бъдеш баща“. Седмицата на бащата насърчава татковците да прекарват повече качествено време с децата си, като играят заедно, отидат на кино, театър или посетят музей.

Началото беше поставено с фотографска изложба, която представя кадри, разкриващи значението на бащинството. Фотографиите са заснети от Вихрен Георгиев, създателят на платформата People of Sofia.

Събитието за Седмицата за бащата се провежда вече 12-а година, каза изпълнителният директор на Асоциация „Родители“ Яна Алексиева.

По време на откриването в дискусия участваха и трима бащи – писателят Георги Блажев, персоналният треньор Явор Зайн и комуникационният експерт Михаил Стефанов.

"Големият бич на днешно време са социалните мрежи и ние трябва да станем емоционално интелигентни и да говорим повече с децата си. Затова сме разпънати на кръст между по-строгото възпитание, което получавахме от нашите бащи, и днешно време, което изисква да сме по-толерантни", каза Георги Блажев.

Според Явор Зайн е важен балансът. "Бащата трябва да бъде авторитет и да вкарва дисциплина. Трябва да е строгият и "лошото ченге" у дома. В същото време трябва да бъде добър и да насърчава детето си, затова трябва да има баланс", каза той.

По думите на Михаил Стефанов, бащата трябва да реагира спрямо ситуацията и ключовият момент е комуникацията.

Кампанията е насочена не само към биологичните бащи, но и към всички мъже, които играят важна роля в отглеждането на децата – дядовци, чичовци, братя, учители и ментори, уточниха от Асоциация "Родители".