Аджерпрес: Румъния ще продължи да участва активно в областите от компетентност на ЮНЕСКО, каза румънският министър на образованието

Румъния ще продължи да участва активно в областите от компетентност на ЮНЕСКО, включително чрез засилване на сътрудничеството с организацията и нейните членове, учейки се от добриje практики за изграждане на бъдеще на мир, сигурност и устойчивост, каза министъра на образованието и научните изследвания на Румъния Даниел Давид, както предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, повозавайки се на съобщение на Министерството на образованието и научните изследвания.

В речта си от името на Румъния Давид потвърди ангажимента на страната да остане твърдо отдадена на подкрепата и насърчаването на програмата на ЮНЕСКО във всички области на компетентност: образование, наука, култура и комуникация.

Той представи и своята визия за образованието и науката, отбелязвайки, че „съвременните общества са общества, основани на знанието“ и че „знанието се генерира чрез изследвания (наука) и се разпространява чрез образование и култура, като комуникацията също играе основна роля в разпространението“.

Според Давид три основни уязвимости заплашват днес обществото, основано на знанието – функционална неграмотност, „киберфизическа“ интеграция и достъпност на информацията.

„Функционалната неграмотност позволява проникването на псевдонаука, генериране на конспирации, екстремистки подходи, които излагат на риск социалната структура и обезсилват стойността на истината, превръщайки се по този начин в потенциално смъртоносен вирус на обществото, основано на знанието, риск за националната сигурност. На функционалната неграмотност трябва да се противодейства както пряко – чрез коригиращи процеси, така и косвено – чрез качествени образователни процеси,“ отбеляза Давид.

Той също така каза, че „киберфизическата интеграция и достъпността на информацията, например чрез интернет и социалните мрежи, като фундаментални аспекти на Петата индустриална революция, през която цивилизацията преминава в момента, отварят пространства както за наука, така и за псевдонаука“.

„Важно е науката да бъде активно интегрирана в тези пространства, като същевременно се блокира псевдонауката, както чрез формално, така и неформално и самостоятелно образование. Например информацията се превръща в знание чрез правилен критичен анализ, така че критичното мислене (трябва) да се превърне в трансверсален феномен на съвременното образование.“

Според Давид хората, все по-еманципирани днес, очакват друг вид социални институции, в които ще имат роля в съвместното създаване на решенията, които ще ги засягат.

„В този смисъл подходът „гражданска наука“ и подходът на образователната наука в сложни екосистеми са начините, които трябва да се следват, но разумно, без да се намалява строгостта на науката, а като се въвлича гражданинът в културата на науката и без да се отменят отделните образователни роли (напр.: ученик - учител - родител - местни власти - общество)“, добави Давид.

По същия повод румънският министър поздрави посланик Симона-Мирела Микулеску за края на мандата ѝ като председател на 42-рата сесия на Генералната конференция, тъй като тя е първата румънска дипломатка и петата жена на този пост в историята на ЮНЕСКО.

„По време на своя мандат посланик Симона-Мирела Микулеску наблегна на укрепването на ролята на ЮНЕСКО на международно ниво и инициира най-голямата програма за дигитализация в историята на организацията, посветена на превръщането на архивите на ЮНЕСКО в световно достъпно наследство“, се казва в прессъобщението на румънското министерство на образованието.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)