Фестивал за прогресив рок и метъл ще има в София

ProgVibe Balkans – първи фестивал за прогресив рок и метъл, ще има на 21 и 22 ноември в клуб „Паве“, София, информират организаторите.

По думите им ProgVibe Balkans е роден с идеята да даде дом и сцена на съвременните групи, които творят в стилове извън светлината на прожекторите, музика, която живее на паралелна на масовия вкус улица: „Прогресив рокът е магия, която от десетилетия пленява феновете на търсещата новото и любопитното, на експерименталната и изобретателна музика. И тези фенове, с изключение на редки концерти през годините, досега нямаха собствен фестивал, посветен на любимата им музика“.

Ще се изявят групи от България, Гърция, Турция и Румъния, които развиват прог сцената и разнообразието на жанра в региона.

Фестивалът поставя фокус върху разнообразната прогресив музикална сцена на Балканския полуостров. Целта му е да представя групи и артисти, които свирят прогресив рок, прогресив метъл, симфоничен прог, фюжън, спейс рок, психеделичен рок и всички подстилове, в които водеща е прогресивната мисъл, експерименталността и изобретателността на музикантите.

„Водеща идея е да се изгради общност от музиканти от Балканите, която да си сътрудничи и да организира съвместни турнета и концерти. В дългосрочен план фестивалът се стреми да се превърне в традиционен и да популяризира прогресивните стилове в рок музиката. Той ще бъде своеобразна платформа за сътрудничество и взаимна подкрепа за родни групи в представянето на музиката им пред публика“, коментират от екипа на събитието.

УЧАСТНИЦИТЕ

SpaceWeaver (България) е хеви сайкъделик/стоунър рок група, сформирана в края на 2021 г. Дебютният ѝ албум We Were Here All Along (2024) е космическо приключение през пространството и времето. Музиката черпи вдъхновение от съвременни психеделични прогресив рок изпълнители като King Buffalo, Elder и Naxatras.

Untold Stories (България) е прогресив рок група, сформирана в края на 2022 г. Дебютният ѝ албум Wind and Memories излиза на 24 януари 2025 г. Групата изнася концерти в страната и на Балканския полуостров. Стилът ѝ е смесица от прогресив и арт рок с елементи от спейс и мелодичен рок, хеви прог и сайкъделик рок. Музикалните влияния включват групи като Yes, Genesis, Rush, Saga, Porcupine Tree.

Alkera (Турция) се събира през 2015 г. Групата свири прогресив метъл, с текстове на турски и английски език. Официално започват музикалното си пътешествие с издаването на EP-то си Live in Sin през 2018 г., последвано от Coexist през 2021 г. Дебютният албум Zamanın Ötesine (Отвъд времето) излиза през 2024 г.

Aliens in Search of Space Nar (България) определя музиката си като космически мелодии отвъд въображението. В групата са Итън Шейбър – вокали и китара, Мишо – китара (екс-One Day Less), Ники – барабани (Soundprophet), Явор – бас (екс-Nemo). Квартетът е сформиран преди три години и оттогава има един албум – Where Is The Space Nar (2024) и десетки концерти.

Sovak (Турция) е продуктивно хеви прог трио, базирано в Истанбул. Издава едноименния си дебют през февруари 2024 г. Албумът е сред редките примери за инструментален прогресив метъл в Турция. Sovak имат музикален подход, който използва елементи от източната и западната музика в традицията на прогресивния тежък рок.

Move The Sun (Гърция) е прогресив рок/метъл група от Янина, Гърция, издала дебютния си албум Lost In Guidedstreams през 2023 г. В момента групата работи активно по следващия си албум.

Космин Лупу (Румъния) започва кариерата си през 2001 г., като първоначално свири в алтърнатив и прогресив метъл групи, а по-късно дори се присъединява към симфонични оркестри. През годините споделя сцени с Therapy?, The Prodigy, Whitesnake, Karnivool, Queensrÿche, Tesseract, Arch Enemy, Accept, God Is an Astronaut, The Cure. С групата си Days of Confusion издава EP-то Seeds (2012) и албума Yin & Out (2017). През март 2025 г. Космин Лупу издава Everest – албум, който събира гост-музиканти като Грег Хау, Марко Сфоли, Дейвид Максим Мичич, Ник Джонстън, Кейшо Оно и Матиас Еклунд. През април 2025 г. Космин Лупу издаде Everest After Dark в сътрудничество със Себастиан Драгулеску.

