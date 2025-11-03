Футболистите на Тотнъм са поднесли извинения на клубния мениджър Томас Франк

Мики ван де Вен и Джед Спенс от Тотнъм се извиниха за пренебрежителното отношение към клубния мениджър Томас Франк след домакинската загуба с 0:1 срещу Челси в края на миналата седмица, заяви датчанинът в понеделник.

Футболистите са се срещнали с Франк в неделя без негова покана.

"Мики и Джед дойдоха в кабинета ми вчера и просто казаха, че искат да се извинят за ситуацията. Те не искаха това да изглежда зле или неуважително. Това не е било отношението им към мен, отбора или клуба. Те просто бяха разочаровани от представянето си, загубата и освиркванията по време на мача", коментира Франк пред медиите в понеделник.

Ван де Вен и Спенс се отправиха директно към тунела след мача срещу Челси и пренебрегнаха това, че той поиска от тях да поздравят публиката. Част от феновете освиркаха своите любимци след двубоя със "сините". Мениджърът остана на терена, аплодирайки привържениците. "Шпорите" спечелиха само един от петте си домакински мача във Висшата лига през този сезон под ръководството на датчанина.

"Следващият двубой е този, в който всичко може да се промени. Подготвяме се както обикновено, осъзнавайки силата на Копенхаген. Очаквам сериозно предизвикателство срещу тях", каза още Томас Франк.

Тотнъм има 5 точки от 3 изиграни срещу в Шампионската лига, а във вторник посреща Копенхаген.