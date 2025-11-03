Парламентарната асамблея на Съвета на Европа подкрепя и ще продължи да подкрепя Северна Македония по пътя й към ЕС, заяви Теодорос Русопулос

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) подкрепя и ще продължи да подкрепя Северна Македония по пътя ѝ към европейската интеграция, заяви днес председателят на ПАСЕ Теодорос Русопулос, който е на официално посещение в страната по случай 30-годишнината от членството на Северна Македония в Съвета на Европа.

Пред депутатите в парламента на страната Русопулос каза, че през последните 30 години членство в Съвета на Европа Северна Македония е показала, че моралната зрялост не се измерва с размер, а със способността да се чува, уважава и приема, пишат медиите в страната.

Русопулос е разказал за посещенията си в страната най-напред като журналист, а след това като министър в гръцкото правителство, както и за срещите си с първия президент на страната Киро Глигоров.

„Веднъж той каза: „Нашето бъдеще е в Европа, но нашата отговорност е тук, трябва да докажем, че малките народи могат да живеят в мир и демокрация“. И вие успяхте в това. Вашият напредък е значителен и изключителен. Като председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и като политик, който идва от съседна държава – Гърция, за мен е чест и съм изключително щастлив, че вие ​​сте живо доказателство за думите му“, цитират медиите думите на Русопулос пред депутатите.

Според него „всяко поколение трябва да напише своя собствена глава (в историята), не за да промени мнението си, а за да запази обещанието живо”.

„Обещание, че законът ще защитава слабите и че истината ще надживее пропагандата, че човешкото достойнство ще остане и ще бъде мярка за цивилизация“, каза председателят на ПАСЕ.

Русопулос беше посрещнат от председателя на парламента в Скопие Африм Гаши, който е изразил благодарност за подкрепата, която Съветът на Европа оказва на Северна Македония още от 1995 г., съобщават от парламентарния пресцентър.