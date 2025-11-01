Подробно търсене

Славия спечели срещу Септември след гол на Илиян Стефанов

Асен Даскалов
снимка: Боян Ботев/БТА
София,  
01.11.2025 19:23
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 14-ия кръг на efbet Лига:

Добруджа (Добрич) - Спартак (Варна)     - 2:0 (1:0)

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) - прекратен в 40-ата минута при резултат 1:1.  
 
Септември - Славия  - 0:1 (0:0) 
голмайстори: 0:1 Илиян Стефанов 70

в неделя:
ЦСКА - Монтана
Арда (Кърджали) - Левски
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)

в понеделник:
Берое (Стара Загора) - Локомотив (София)
Ботев (Враца) - ЦСКА 1948

временно класиране:
 1. Левски             13  10  2  1  25:7   32 точки
 2. ЦСКА 1948          13   9  2  2  25:14  29
 3. Локомотив Пловдив  13   6  6  1  17:13  24
 4. Лудогорец          12   6  5  1  22:9   23
 5. Черно море         13   6  5  2  19:10  23
 6. Ботев Враца        13   4  5  4  12:13  17
 7. ЦСКА               13   3  7  3  15:11  16
 8. Спартак Варна      14   3  7  4  16:17  16 
 9. Славия             14   3  6  5  14:18  15
10. Берое              12   3  5  4  13:20  14
11. Локомотив София    13   2  7  4  12:13  13
12. Арда Кърджали      13   3  4  6  12:14  13
13. Монтана            13   3  4  6  10:21  13  
14. Ботев Пловдив      13   3  2  8  14:22  11
15. Септември София    14   3  2  9  14:27  11
16. Добруджа           14   3  1 10  10:21  10

/ХБ/

