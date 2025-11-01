България излиза срещу Румъния на старта в отборната надпревара на Европейското първенство по джудо до 23 години в Молдова

Снежана Граматикова завърши на пето място на Европейското първенство по джудо до 23 години в Молдова
За Граматикова това е най-добро класиране от първенство на континента, а по-рано тази година тя взе два медала от Европейски купи.
България излиза срещу Румъния на старта в отборната надпревара на Европейското първенство по джудо до 23 години в Кишинев (Молдова).
При успех националите ще срещнат лидера в схемата Грузия.
В турнира участие ще вземат девет тима. Срещите са в неделния ден.
Днес Ирина Железарска (над 78 кг) и Христо Вълков (81 кг) завършиха седми в своите категории, съобщава от БФ Джудо.
Ден по-рано Снежана Граматикова (57 кг) се нареди пета.
/ИК/
