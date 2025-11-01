Подробно търсене

България излиза срещу Румъния на старта в отборната надпревара на Европейското първенство по джудо до 23 години в Молдова

Ива Кръстева
България излиза срещу Румъния на старта в отборната надпревара на Европейското първенство по джудо до 23 години в Молдова
България излиза срещу Румъния на старта в отборната надпревара на Европейското първенство по джудо до 23 години в Молдова
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Кишинев,  
01.11.2025 20:45
 (БТА)

България излиза срещу Румъния на старта в отборната надпревара на Европейското първенство по джудо до 23 години в Кишинев (Молдова).

При успех националите ще срещнат лидера в схемата Грузия.

В турнира участие ще вземат девет тима. Срещите са в неделния ден.

Днес Ирина Железарска (над 78 кг) и Христо Вълков (81 кг) завършиха седми в своите категории, съобщава от БФ Джудо.

Ден по-рано Снежана Граматикова (57 кг) се нареди пета.

/ИК/

Свързани новини

27.10.2025 17:58

Министърът на спорта пожела успех на българските джудисти на Евро 2025 до 23 години

Министърът на младежта и спорта минитър Иван Пешев дойде в зала "Диана", за да пожелае успех на младите български джудисти, които ще участват на европейското първенство до 23 г. в Кишинев (Молдова), което е от 31 октомври до 2 ноември.  Състезанието

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:36 на 01.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация