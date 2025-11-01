България излиза срещу Румъния на старта в отборната надпревара на Европейското първенство по джудо до 23 години в Молдова

България излиза срещу Румъния на старта в отборната надпревара на Европейското първенство по джудо до 23 години в Кишинев (Молдова).

При успех националите ще срещнат лидера в схемата Грузия.

В турнира участие ще вземат девет тима. Срещите са в неделния ден.

Днес Ирина Железарска (над 78 кг) и Христо Вълков (81 кг) завършиха седми в своите категории, съобщава от БФ Джудо.

Ден по-рано Снежана Граматикова (57 кг) се нареди пета.