Снежана Граматикова завърши на пето място на Европейското първенство по джудо до 23 години в Молдова

Ива Кръстева
снимка: Владимир Шоков БТА архив
Кишинев, Молдова,  
31.10.2025 18:57
 (БТА)

Снежана Граматикова завърши на престижното пето място на Европейското първенство по джудо до 23 години в Кишинев (Молдова).

Българката постигна две победи в категория до 57 килограма - над Гая Масимети (Италия) и Адриана Родригес Салватор (Испания), а на полуфиналите загуби след златна точка от Аля де Карвальо (Франция).

В малкия финал за бронза Граматикова отстъпи с "ипон" пред Нино Лоладзе (Грузия), двукратна европейска вицешампионка.

За Граматикова това е най-добро класиране от първенство на континента, а по-рано тази година тя взе два медала от Европейски купи.

На седмо място завършиха София Рангелова (48 кг) и Боян Йотов (66 кг), съобщават от БФ Джудо.

В събота продължават останалите български представители.

/ИК/

