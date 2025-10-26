Преслав Николов спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо за кадети в Кранска гора (Словения).

Българинът взе отличието в категория до 66 кг, след като в малкия финал се наложи над хърватина Никола Хаджи-Велкович със златна точка в продължението. Битката приключи за 6:10 минути.

Преди това Николов три победи - над словенеца Лиам Рихтер с ипон, над Ловро Сполджарич (Хърватия) също с ипон. На четвъртфиналите преодоля унгареца Арон Наги с юко, а на полуфинала загуби от бъдещия сребърен медалист Том Симкаев (Израел) с ипон.

За Преслав Николов това е първо отличие на състезание от подобен ранг.

На същия турнир Емо Христов завърши пети в категория до 60 кг. В малкия финал той отстъпи пред Роман Хонтюк (Словения) след трето предупреждение.

Преди това българинът записа също четири победи и загуби на полуфинала от бъдещия сребърен медалист Силвано Кори (Канада).

Днес излизат останалите родни представители. България участва с 12 състезатели - 8 кадети и 4 кадетки.

По-късно за отличията ще спорят Марая Маркова (57 кг), Андреа Стоева и Елица Тодорова (63 кг) и Александра Ценова (70 кг) кадетките, а при кадетите - Иван Николчев (73 кг), Теодор Кацарски (81 кг) и Цветомир Вълков (90 кг), съобщават от българската федерация.