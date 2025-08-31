Детска градина „Червената шапчица“ в Търговище започва новата учебна година с нов кабинет за сензорна интеграция. Придобивката за възпитаниците и за екипа е в рамките на дейностите по проект „Силен старт“, финансиран по програма „Образование“ 2021-2027. По проекта се работи от 2024 година, каза за БТА директорът Румяна Атанасова.

В детската градина се възпитават и обучават общо 105 деца, разпределени в няколко групи. От новооборудвания кабинет ще се ползват всички деца, като най-големи ще са ползите за тези със затруднения, обясниха от екипа.

В закупуването на новото оборудване и обзавеждане са инвестирани 8400 лева. В сензорната стая чрез различни светлинни, звукови, тактилни, ароматни и двигателни стимули ще се подпомагат развитието и релаксацията на децата. Тя е част от т.нар. сензорна интеграция – методика за подпомагане на сетивното и емоционалното развитие, допълниха педагозите.

Според директора основните ѝ приложения ще бъдат в няколко направления. Ще се работи за развитие на сетивата чрез стимулиране на зрението, слуха, осезанието, обонянието и вестибуларния апарат, както и за релаксация и намаляване на стреса – цели се успокояване на тревожни или превъзбудени деца. Чрез насочени сензорни игри ще се тренира вниманието, което пък ще доведе до повишаване на концентрацията, каза Атанасова.

Специалистите, които ще работят с децата, ще оказват терапевтична подкрепа. Тук занимания ще имат с деца със специални образователни потребности, например такива със сензорни нарушения, аутизъм, хиперактивност, интелектуални затруднения. Ще се организират ситуации за стимулиране на двигателните умения чрез уреди за баланс и координация. Сред приложенията на кабинета за сензорна интеграция е постигане на развитие на децата в емоционалната сфера. Посредством игра и експериментиране детето се учи да разпознава емоциите си и да реагира, според ситуацията.

Благодарение на новия оборудван кабинет педагогическият екип и ръководството целят създаване на по-добри условия за своите възпитаници. Ще се работи за стимулиране двигателната активност чрез игра в безопасна среда. Съобразено с възрастта на децата ще се работи за подпомогне развитието на координацията, баланса и пространствената ориентация. В същото време сензорната стая може да осигури релаксация и възстановяване след активни занимания. И най-важното – ще се подкрепят децата със затруднения в моториката или сензорната интеграция.

По думите на Атанасова сензорната стая може да бъде разширение на часовете по физическа култура – тя не замества движението в салона или на двора, а го допълва. Благодарение на придобивката педагозите ще имат възможност за по-индивидуализиран подход към всяко дете, съчетаване на двигателна активност със сензорна стимулация, развиване на умения за саморегулация.

Чрез занимания отново по проекта „Силен старт“ възпитаници на детската градина развиват умения заедно с учители и родители. През годината децата са участвали в различни дейности по поставени теми. Сред тях са строителство с природни материали – от даровете на природата са създадени проекти, които развиват и разкриват въображението на децата. Кулинарният проект пък дава възможност за размяна на рецепти, а след това чрез приготвените вкусотии, да се трупат спомени. Привлечени са 20 родители, които активно участват във всички дейности.

По проекта „Силен старт“ работят всички 21 детски градини и четири училища с подготвителни групи от област Търговище, посочват от Регионалното управление на образованието. Наети са допълнителни педагогически специалисти – шестима психолози, шестима логопеди, един ресурсен учител, петима помощник – възпитатели и деветима помощник на учителя. Целта на проекта е разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие за по-успешна социална реализация.