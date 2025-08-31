Подробно търсене

Отборите на Глазгоу Рейнджърс и Селтик не успяха да си отбележат гол в голямото дерби на Шотландия

Ива Кръстева
снимка: Jane Barlow/PA via AP
Глазгоу,  
31.08.2025 17:26
 (БТА)

Глазгоу Рейнджърс завърши 0:0 срещу Селтик на "Айброкс" в голямото дерби от четвъртия кръг на футболното първенство на Шотландия.

Мениджърът на домакините Ръсел Мартин беше под напрежение след загубата с 0:6 от ФК Брюж в плейофите на Шампионската лига в сряда. Тимът отпадна с общ резултат 1:9.

Последиците от загубата срещу най-големите им съперници можеха да бъдат тежки за Мартин, но неговият отбор заслужи точката в дербито, въпреки че остава на шест зад Селтик след четири мача от шампионата.

В 32-ата минута на мача, който предложи слабо качество на игра, но висок адреналин, защитникът на Рейнджърс Джон Сутър вкара топката в мрежата, само за да бъде отсъдена засада секунди по-късно.

/ИК/

