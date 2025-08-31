Отборите на Глазгоу Рейнджърс и Селтик не успяха да си отбележат гол в голямото дерби на Шотландия

site.btaОтборите на Глазгоу Рейнджърс и Селтик не успяха да си отбележат гол в голямото дерби на Шотландия
Глазгоу Рейнджърс завърши 0:0 срещу Селтик на "Айброкс" в голямото дерби от четвъртия кръг на футболното първенство на Шотландия.
Мениджърът на домакините Ръсел Мартин беше под напрежение след загубата с 0:6 от ФК Брюж в плейофите на Шампионската лига в сряда. Тимът отпадна с общ резултат 1:9.
Последиците от загубата срещу най-големите им съперници можеха да бъдат тежки за Мартин, но неговият отбор заслужи точката в дербито, въпреки че остава на шест зад Селтик след четири мача от шампионата.
В 32-ата минута на мача, който предложи слабо качество на игра, но висок адреналин, защитникът на Рейнджърс Джон Сутър вкара топката в мрежата, само за да бъде отсъдена засада секунди по-късно.
