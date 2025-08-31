Два бронзови медала за България от Европейското първенство по спортно катерене за юноши и девойки в Словакия

Два бронзови медала спечелиха българските състезатели от Европейското първенство по спортно катерене за юноши и девойки в дисциплините трудност и скорост в Жилина (Словакия). Над 400 състезатели от 31 страни взеха участие в шампионата, разделени в три възрастови групи, съобщават от българската федерация.

При девойките до 21 години Александра Тоткова доказа за пореден път високата си класа и спечели бронзовия медал в дисциплината трудност. Тя беше безапелационна в квалификацията и полуфинала, беше безспорната фаворитка и във финала, но лимита от 6 минути за катерене не й достигна за спечелване на втора титла в тази група. Една хватка по-нагоре за чехкинята Арина Юрченко и един (+) за втората Анастасия Кобец бяха точките, които оставиха българката на третото място.

Това беше последно състезание на Александра Тоткова при девойките, като в отделните възрастови групи тя спечели на Световни първенства пълен комплект медали - златен, сребърен и бронзов, а на Европейските шампионати - 1 златен и 2 бронзови.

Другото отличие за България на първенството беше спечелено от Борис Бечев в дисциплината скорост при юношите до 17 години. Още в квалификацията той подобри личното си постижение с близо 2 секунди и със 7.06 се класира 15-и, което му отреди място във финалния кръг. Най-силният си резултат постигна на полуфинала - 6.84 секунди, с което се класира за малкия финал. Там неговият съперник не завърши маршрута, а Борис Бечев заслужи бронзовия медал.

Българският отбор имаше още четирима полуфинали в трудността, а в класирането по нации е на 12-о място и в двете дисциплини.

Класирането на останалите български състезатели:

трудност

U17 девойки: Ида Христоскова 13-о, Красимира Касабова 37-о място

юноши: Денис Бечев 25-о, Стефан Кирчев 34-о място

U19 девойки: Вероника Игнатова 19-о, Валисия Мей 22-о, Петра Барова 28-о място

юноши: Боян Киров 28-о, Иван Русев 41-о място

U21 младежи: Слав Киров 15-о място