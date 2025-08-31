Защитникът на Байерн Мюнхен Саша Бое се извини за тежкия сблъсък с глава с Робин Фелхауер от Аугсбург по време на победата на "баварците" с 3:2 в Бундеслигата в събота, предава ДПА.

"Още веднъж съжалявам за случилото се и му желая бързо възстановяване, написа Бое в профила си в Инстаграм.

Двамата се сблъскаха жестоко в добавеното време при спор във въздуха за топката. Играчът на Аугсбург трябваше да получи медицинска помощ на терена в продължение на няколко минути и в крайна сметка беше изнесен на носилка. Бое получи жълт картон.

Треньорът на Аугсбург Сандро Вагнер заяви, че според първоначалните прегледи Фелхауер е получил сътресение на мозъка и ще отсъства няколко седмици. Той остро критикува Бое за инцидента.

"Единственото нещо, което бих искал, е да не си беше тръгнал толкова хладнокръвно, а да се беше извинил веднага, вместо да чака, докато види какво се случва", каза той.

В същото време наставникът на Байерн Венсан Компани защити своя играч: "Може би в началото не е могъл наистина да разбере ситуацията".

Компани също пожела на Фелхауер бързо възстановяване.