Специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол се провежда в Смолян, видя репортер на БТА. Акцията е на главния булевард „България“ в Смолян, където полицията е отбила движението по част от едното пътно платно.

Операцията е насочена към установяване на шофьори, управляващи моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества, проверка на техническото състояние на автомобилите, използването на обезопасителни средства. Особено внимание се обръща и на водачите на двуколесни моторни превозни средства, посочиха от Сектор „Пътна полиция“.