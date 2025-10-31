site.btaСпециализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол се провежда в Смолян
Специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол се провежда в Смолян, видя репортер на БТА. Акцията е на главния булевард „България“ в Смолян, където полицията е отбила движението по част от едното пътно платно.
Операцията е насочена към установяване на шофьори, управляващи моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества, проверка на техническото състояние на автомобилите, използването на обезопасителни средства. Особено внимание се обръща и на водачите на двуколесни моторни превозни средства, посочиха от Сектор „Пътна полиция“.
/ТНП/
