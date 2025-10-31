Подробно търсене

Специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол се провежда в Смолян

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова, архив
Смолян,  
31.10.2025 16:14
 (БТА)

Специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол се провежда в Смолян, видя репортер на БТА. Акцията е на главния булевард „България“ в Смолян, където полицията е отбила движението по част от едното пътно платно.

Операцията е насочена към установяване на шофьори, управляващи моторни превозни средства след употреба на алкохол или наркотични вещества, проверка на техническото състояние на автомобилите, използването на обезопасителни средства. Особено внимание се обръща и на водачите на двуколесни моторни превозни средства, посочиха от Сектор „Пътна полиция“.

 

/ТНП/

