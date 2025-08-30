Байерн Мюнхен постигна труден успех над Аугсбург в двубой от футболното първенство на Германия

site.btaБайерн Мюнхен постигна труден успех над Аугсбург в двубой от футболното първенство на Германия
Отборът на Байерн Мюнхен постигна втора победа от два мача от началото на сезона в Бундеслигата, след като надделя с 3:2 над Аугсбург.
Победата беше далеч по-неубедителна от тази с 6:0 над РБ Лайпциг, но изглеждаше безспорна, благодарение на удара с глава на Серж Гнабри в 28-ата минута и попадението на бившия играч на Ливърпул Луис Диас в края на първото полувреме.
Майкъл Олизе добави третия гол в началото на вторите 45 минути преди волето на Кристиан Якич и удар на Мерт Кьомюр да дадат надежда на домакините. Аугсбург можеше да изравни, но Байерн успя да удържи в сериозното добавено време след тежката контузия на главата на Робин Фелхауер.
Байерн има четири победи от началото на сезона, включително за Суперкупата срещу Щутгарт и за Купата на страната.
Новият треньор на Аугсбург Сандро Вагнер, бивш нападател на Байерн, очакваше с нетърпение гостуването на шампионите след първата победа с 3:1 над Фрайбург, но този път не успя да запише успех.
Отборът на Венсан Компани все още няма нови попълнения. Трансферът под наем на Никълъс Джаксън от Челси е пред провал и шампионите имат само два дни, за да привлечат играчи, преди трансферният период да приключи.
По-рано днес Байер Леверкузен пропиля преднина от два гола и завърши 3:3 като гост на Вердер Бремен, а първите два мача на тима на Ерик тен Хаг в Бундеслигата му донесоха само точка.
Срещи от втория кръг на Бундеслигата: Вердер Бремен - Байер Леверкузен - 3:3 РБ Лайпциг - Хайденхайм - 2:0 Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт - 1:3 Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах - 1:0 Аугсбург - Байерн Мюнхен - 2:3 в неделя: Волфсбург - Майнц Борусия Дортмунд - Унион Кьолн - Фрайбург от петък: Хамбургер - Санкт Паули - 0:2
/ИК/
