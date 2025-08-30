Подробно търсене

Байерн Мюнхен постигна труден успех над Аугсбург в двубой от футболното първенство на Германия

Ива Кръстева
Байерн Мюнхен постигна труден успех над Аугсбург в двубой от футболното първенство на Германия
Байерн Мюнхен постигна труден успех над Аугсбург в двубой от футболното първенство на Германия
снимка: AP Photo/Matthias Schrader
Мюнхен,  
30.08.2025 21:57
 (БТА)

Отборът на Байерн Мюнхен постигна втора победа от два мача от началото на сезона в Бундеслигата, след като надделя с 3:2 над Аугсбург.

Победата беше далеч по-неубедителна от тази с 6:0 над РБ Лайпциг, но изглеждаше безспорна, благодарение на удара с глава на Серж Гнабри в 28-ата минута и попадението на бившия играч на Ливърпул Луис Диас в края на първото полувреме.

Майкъл Олизе добави третия гол в началото на вторите 45 минути преди волето на Кристиан Якич и удар на Мерт Кьомюр да дадат надежда на домакините. Аугсбург можеше да изравни, но Байерн успя да удържи в сериозното добавено време след тежката контузия на главата на Робин Фелхауер.

Байерн има четири победи от началото на сезона, включително за Суперкупата срещу Щутгарт и за Купата на страната.

Новият треньор на Аугсбург Сандро Вагнер, бивш нападател на Байерн, очакваше с нетърпение гостуването на шампионите след първата победа с 3:1 над Фрайбург, но този път не успя да запише успех.

Отборът на Венсан Компани все още няма нови попълнения. Трансферът под наем на Никълъс Джаксън от Челси е пред провал и шампионите имат само два дни, за да привлечат играчи, преди трансферният период да приключи.

По-рано днес Байер Леверкузен пропиля преднина от два гола и завърши 3:3 като гост на Вердер Бремен, а първите два мача на тима на Ерик тен Хаг в Бундеслигата му донесоха само точка.

Срещи от втория кръг на Бундеслигата: 

Вердер Бремен - Байер Леверкузен  - 3:3
РБ Лайпциг - Хайденхайм           - 2:0
Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт    - 1:3
Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах  - 1:0
Аугсбург - Байерн Мюнхен          - 2:3
 
в неделя: 
Волфсбург - Майнц
Борусия Дортмунд - Унион
Кьолн - Фрайбург

от петък:
Хамбургер - Санкт Паули          - 0:2

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:06 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация