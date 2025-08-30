Байер Леверкузен пропиля два гола аванс и завърши наравно с Вердер Бремен в мач от втория кръг на Бундеслигата

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Carmen Jaspersen/dpa via AP
Бургас,  
30.08.2025 18:54
 (БТА)

Байер Леверкузен пропиля преднина от два гола и завърши 3:3 като гост на Вердер Бремен, а първите два мача на тима на Ерик тен Хаг в Бундеслигата му донесоха само точка.

Вицешампионите от миналия сезон загубиха с 1:2 у дома от Хофенхайм миналия уикенд. Но Патрик Шик и новият му партньор в нападение Малик Тилман ги изведоха с 2:0 напред срещу Вердер Бремен, преди спорна дузпа, реализирана от Романо Шмид в 44-ата минута, да даде надежда на домакините.

Гостите си помислиха, че са спечелили мача от втория кръг след дузпа на Шик в 64-ата минута, но дебютният гол на Исак Шмит доведе до нервен финал и Карим Кулибали изравни резултата в добавеното време. Вердер Бремен завърши мача с 10 души, след като червен картон получи Никлас Щарк.

Щутгарт, без преминалия в Нюкасъл Ник Волтемаде, постигна победа с 1:0 у дома над Борусия Мьонхенгладбах. Бившият халф на Реал Мадрид Чема Андрес се разписа с глава в 79-ата минута.

РБ Лайпциг, разгромен с 6:0 от Байерн миналия уикенд, спечели първия си мач след напускането на Шави Симонс, след като се наложи над Хайденхайм с 2:0 у дома след попадения на Кристоф Баумгартнер и Ромуло Кардосо през вторите 45 минути.

Бундеслигата преживя вълна от напускания на известни играчи през този трансферен прозорец, но японецът Рицу Доан, който премина от Фрайбург в Айнтрахт Франкфурт, показа, че може да бъде новата звезда на първенството с два гола при победата с 3:1 над домакините Хофенхайм.

Първият му гол за "орлите" беше превъзходен удар с левия крак извън наказателното поле, а вторият му при добавка. Той асистира на Джан Узун да направи 3:0 срещу Хофенхайм.

Байерн Мюнхен, който спечели титлата миналата година, гостува на Аугсбург в късния мач в събота.

Срещи от втория кръг на Бундеслигата: 

Вердер Бремен - Байер Леверкузен  - 3:3
РБ Лайпциг - Хайденхайм           - 2:0
Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт    - 1:3
Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах  - 1:0
Аугсбург - Байерн Мюнхен          - играят по-късно
 
в неделя: 
Волфсбург - Майнц
Борусия Дортмунд - Унион
Кьолн - Фрайбург

от петък:
Хамбургер - Санкт Паули          - 0:2

