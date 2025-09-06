Серж Гнабри ще бъде на разположение на мача на Германия срещу Северна Ирландия

site.btaСерж Гнабри ще бъде на разположение на мача на Германия срещу Северна Ирландия
Серж Гнабри ще бъде готов за втория мач на Германия от квалификациите за Световното първенство срещу Северна Ирландия в неделя.
Крилото на Байерн Мюнхен контузи лявата си ръка по време на загубата с 0:2 от Словакия в четвъртък, но ще бъде на разположение за следващата среща в Кьолн, съобщиха от Германската футболна федерация.
Гнабри получи травмата през първото полувреме на мача в Братислава. През второто полувреме той носеше шина на ръката, преди да бъде заменен в 66-ата минута и на негово място да влезе Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. Преди две години футболистът получи фрактура на лявата предмишница, така че се вземат предпазни мерки в това отношение.
Никлас Фюлкруг отпадна от сметките заради проблем с прасеца, така че селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман вече повика Максимилиан Байер от Борусия Дортмунд за негов заместник.
Поражението в Словакия доведе до медийно напрежение, както и критики към Нагелсман и водения от него отбор, пише агенция ДПА.
Дори Германия да не завърши сред първите два тима в групата, тимът си гарантира място в плейофите за Световното първенство, тъй като достигна до Финалната четворка в Лигата на нациите през юни.
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина