Подробно търсене

Серж Гнабри ще бъде на разположение на мача на Германия срещу Северна Ирландия

Кремена Младенова
Серж Гнабри ще бъде на разположение на мача на Германия срещу Северна Ирландия
Серж Гнабри ще бъде на разположение на мача на Германия срещу Северна Ирландия
снимка: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Кьолн,  
06.09.2025 13:23
 (БТА)

Серж Гнабри ще бъде готов за втория мач на Германия от квалификациите за Световното първенство срещу Северна Ирландия в неделя.

Крилото на Байерн Мюнхен контузи лявата си ръка по време на загубата с 0:2 от Словакия в четвъртък, но ще бъде на разположение за следващата среща в Кьолн, съобщиха от Германската футболна федерация.

Гнабри получи травмата през първото полувреме на мача в Братислава. През второто полувреме той носеше шина на ръката, преди да бъде заменен в 66-ата минута и на негово място да влезе Карим Адейеми от Борусия Дортмунд. Преди две години футболистът получи фрактура на лявата предмишница, така че се вземат предпазни мерки в това отношение.

Никлас Фюлкруг отпадна от сметките заради проблем с прасеца, така че селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман вече повика Максимилиан Байер от Борусия Дортмунд за негов заместник.

Поражението в Словакия доведе до медийно напрежение, както и критики към Нагелсман и водения от него отбор, пише агенция ДПА.

Дори Германия да не завърши сред първите два тима в групата, тимът си гарантира място в плейофите за Световното първенство, тъй като достигна до Финалната четворка в Лигата на нациите през юни.

/КМ/

Свързани новини

05.09.2025 19:12

Германия изглеждаше неподготвена срещу Словакия, заяви Лотар Матеус

Бившият капитан на германския национален отбор по футбол Лотар Матеус критикува националния селекционер Юлиан Нагелсман след поражението с 0:2 срещу Словакия в първи мач от световните квалификации. Той счита, че треньорът не е подготвил достатъчно
05.09.2025 12:09

Германските национали бяха засипани от критики за представянето си след първата загуба на Бундестима при гостуване в световните квалификации по футбол

  Германските медии съсипаха от критики представянето на отбора.  "Загубата от Словакия с 0:2 поставя много въпроси. В защита Бундестимът се представи зле, а в нападение липсваше план и идея. Германският отбор беше надигран по всички показатели,
05.09.2025 10:37

Нагелсман след загубата на Германия от Словакия в световните футболни квалификации: "Играхме без емоция"

  Германските медии съсипаха от критики представянето на отбора.  "Загубата от Словакия с 0:2 поставя много въпроси. В защита Бундестимът се представи зле, а в нападение липсваше план и идея. Германският отбор беше надигран по всички показатели,
05.09.2025 01:53

Германия започна Световните квалификации със загуба от Словакия, Нидерландия и Полша не се победиха

България откри своята квалификационна кампания за Мондиал 2026 с поражение от Испания с 0:3, но в другите мачове се получиха също интересни резултати. Германия претърпя историческа първа загуба като гост на старт на Световни квалификации,
03.09.2025 13:11

Германският национал Йонатан Та предупреди, че предстоящият мач срещу Словакия няма да бъде лесен

Защитникът на националния отбор на Германия по футбол Йонатан Та предупреди, че първият предстоящ двубой срещу Словакия няма да бъде лесен, като призова тима да си осигури класиране за Световното първенство по убедителен начин
23.08.2025 08:38

Хари Кейн реализира хеттрик за убедителен успех на Байерн Мюнхен над РБ Лайпциг на старта на сезона в Бундеслигата

Английският нападател Хари Кейн реализира хеттрик за убедителния успех на Байерн Мюнхен с 6:0 като домакин на РБ Лайпциг на старта на сезона в Бундеслигата. Майкъл Олисе вкара два гола, а Луис Диас също се разписа при дебюта си в Бундеслигата

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:02 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация