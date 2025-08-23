Хари Кейн реализира хеттрик за убедителен успех на Байерн Мюнхен над РБ Лайпциг на старта на сезона в Бундеслигата

Английският нападател Хари Кейн реализира хеттрик за убедителния успех на Байерн Мюнхен с 6:0 като домакин на РБ Лайпциг на старта на сезона в Бундеслигата.

Майкъл Олисе вкара два гола, а Луис Диас също се разписа при дебюта си в Бундеслигата. Олисе даде преднина на Байерн тласък в 27-ата минута след изстрел в в левия ъгъл на вратата на гостите, Диас отбеляза втория гол пет минути по-късно, а Олисе направи резултата 3:0 в 42-ата минута след асистенция на Серж Гнабри, който подаде и за гола на Диас.

Головете паднаха в рамките на 16 минути, а през второто полувреме на Кейн му трябваше една минута по-малко за осмия му хеттрик в Бундеслигата, реализирайки в 64-ата, 74-ата и 78-ата минути, като Диас подаде за две от попаденията.

Байерн Мюнхен демонстрира ясно намеренията си да спечели 13-та титла в Бундеслигата за 14 сезона, въпреки напускането на няколко играчи, а Диас остана единственото попълнение на тима в атака след трансфера му от Ливърпул за 75 милиона евро.

РБ Лайпциг, воден от новия старши треньор Оле Вернер и с обновен състав след скромното седмо място в първенството през миналия сезон, имаше добрите моменти в началото на второто полувреме и при резултат 4:0 гол на Антонио Нуса беше отменен заради неправилно изпълнен пряк свободен удар в началото на атаката.

"Искахме да се заявим още в началото и го направихме", каза Кейн пред Sky TV, говорейки за "почти" перфектна вечер.

Халфът Йозуа Кимих похвали Кейн като "абсолютен отборен играч" и добави: "Беше много добър старт - не само резултатът, но и начинът, по който играхме."

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани направи няколко промени през второто полувреме, като Александър Павлович влезе на терена с маска на лицето си след фрактурата на очната кухина, която получи, а тийнейджърът Ленарт Карл също беше сред новите футболисти.

Първенство на Германия по футбол, мачове от първия кръг в Бундеслигата: Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг 6:0 по-късно днес: Байер Леверкузен - Хофенхайм Фрайбург - Аугсбург Хайденхайм - Волфсбург Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен Унион Берлин - Щутгарт Санкт Паули - Борусия Дортмунд в неделя: Майнц 05 - Кьолн Борусия Мьонхенгладбах - Хамбургер ШФ