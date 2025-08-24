Червен картон помогна на Кьолн да победи Майнц 05 в първия кръг на Бундеслигата

Отборът на Кьолн победи Майнц 05 с 1:0 при гостуването си в първия кръг на Бундеслигата. "Козлите" бяха много улеснени за успеха от червения картон, който получи Паул Небед и остави домакините да играят с десет души половин час преди края на мача.

Кьолн нанесе решителния удар в последната минута на редовното време, като се разписа Мариус Бултер, който се възползва от асистенция на Лука Малдшмидт и вкара с глава в левия ъгъл на вратата.

Първенство на Германия по футбол, мачове от първия кръг в Бундеслигата:

Майнц 05 - Кьолн 0:1 по-късно днес: Борусия Мьонхенгладбах - Хамбургер ШФ от събота: Байер Леверкузен - Хофенхайм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 1:3 Хайденхайм - Волфсбург 1:3 Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен 4:1 Унион Берлин - Щутгарт 2:1 Санкт Паули - Борусия Дортмунд 3:3 от петък: Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг 6:0