Червен картон помогна на Кьолн да победи Майнц 05 в първия кръг на Бундеслигата

Христо Бонински
Снимка: Torsten Silz/dpa via AP
Майнц,  
24.08.2025 18:48
 (БТА)

Отборът на Кьолн победи Майнц 05 с 1:0 при гостуването си в първия кръг на Бундеслигата. "Козлите" бяха много улеснени за успеха от червения картон, който получи Паул Небед и остави домакините да играят с десет души половин час преди края на мача.

Кьолн нанесе решителния удар в последната минута на редовното време, като се разписа Мариус Бултер, който се възползва от асистенция на Лука Малдшмидт и вкара с глава в левия ъгъл на вратата. 

Първенство на Германия по футбол, мачове от първия кръг в Бундеслигата:

Майнц 05 - Кьолн                    0:1

по-късно днес:
Борусия Мьонхенгладбах - Хамбургер ШФ


от събота:
Байер Леверкузен - Хофенхайм        1:2
Фрайбург - Аугсбург                 1:3
Хайденхайм - Волфсбург              1:3
Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен  4:1
Унион Берлин - Щутгарт              2:1
Санкт Паули - Борусия Дортмунд      3:3

от петък:
Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг          6:0

/ХБ/

Свързани новини

23.08.2025 21:42

Борусия Дортмунд изпусна преднина от два гола след 85-ата минута и взе само точка при визитата си на Санкт Паули

Борусия Дортмунд изпусна преднина от два гола в последните пет минути на редовното време и завърши наравно 3:3 като гост на Санкт Паули в среща от първия кръг на Бундеслигата на Германия
23.08.2025 18:43

Байер Леверкузен и Щутгарт започнаха със загуби на старта на Бундеслигата

Шампионът на Германия от 2024 Байер Леверкузен започна новия сезон в Бундеслигата с домакинска загуба от Хофенхайм с 1:2. Отборът, който се раздели с голяма част от звездите си и вече е воден от нидерландския треньор Ерик тен Хаг, излезе напред в
23.08.2025 08:38

Хари Кейн реализира хеттрик за убедителен успех на Байерн Мюнхен над РБ Лайпциг на старта на сезона в Бундеслигата

Английският нападател Хари Кейн реализира хеттрик за убедителния успех на Байерн Мюнхен с 6:0 като домакин на РБ Лайпциг на старта на сезона в Бундеслигата. Майкъл Олисе вкара два гола, а Луис Диас също се разписа при дебюта си в Бундеслигата

