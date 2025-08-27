Правилото за "ръкостискане" преди мач в Бундеслига не беше добре прието от всички

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Michael Probst
Берлин,  
27.08.2025 15:29
 (БТА)

Ново правило в Бундеслигата, което изисква среща между съдийския екип, капитаните и треньорите преди всеки мач от първенството, не бе добре прието от всички, като световният шампион Тони Кроос заяви, че това няма да има реално въздействие, пише агенция "Ройтерс".

Правилото, наречено "ръкостискане", влезе в сила в началото на сезона във футболното първенство на Германия през миналата седмица, задължавайки капитаните и треньорите да се срещат заедно с реферите 70 минути преди началото на двубоите.

"Това няма абсолютно никакъв ефект", заяви Кроос, който приключи състезателната си кариера миналата година след престои в Байерн Мюнхен и Реал Мадрид.

Тони Кроос коментира още, че правилото няма да направи много по отношение на контролирането на емоциите.

"Вие сте в разгара на подготовката за даден мач. Сега ще кажем колко много се харесваме и до петата минута вече няма да има ръкостискане, само жълт картон", каза той.

Старши треньорът на Кьолн Лукас Кваснюк отиде по-далеч.

"Всичко това са глупости. Седемдесет минути преди мач никой не е в настроение за нещо подобно", заяви Кваснюк на пресконференция и добави: "Освен прекъсване на подготовката, нищо друго не се случва там."

През юли, когато въведе правилото, Германската футболна лига обяви, че срещата е предназначена за подобряване на стандартите за феърплей.

"В духа на феърплея, тази среща служи като възможност за взаимен обмен и уважително взаимодействие между всички участници в мача. Срещата ще се провежда 70 минути преди началния удар в съблекалнята на съдиите", информираха тогава от лигата.

/КМ/

