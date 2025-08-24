Репортерка на телевизия Sky TV се извини, че не разпозна капитана на Вердер Бремен

Капитанът на Вердер Бремен Марко Фридъл попадна в странна ситуация по време на телевизионно интервю след загубата с 1:4 при гостуването на Айнтрахт Франкфурт в двубой от първия кръг на Бундеслигата в събота, пише агенция DPA.

Фридъл се появи за интервюто, облечен с фланелка на Франкфурт, която си беше разменил с вратаря Михаел Зетерер. Мислейки, че е играч на Айнтрахт Франкфурт, водещата от Sky TV Катарина Клайнфелд го попита за победата.

Марко Фридъл отговори с усмивка "Аз съм играч на Вердер Бремен", а Клайнфелд се извини, след като осъзна грешката си.

В интервю за DPA днес репортерката заяви: "Ситуацията е много неудобна за мен и ме разстройва. Надявам се, че Марко ще може да се смее на това след няколко дни. Преди мача интервюирах Марко Фридъл в автобуса на отбора. За съжаление, фланелката на Айнтрахт Франкфурт ме обърка за момент след последния съдийски сигнал, което доведе до това злополучно объркване."

Самият Фридъл изглеждаше леко раздразнен след инцидента и каза, че "никога не е преживявал нещо подобно".

"Разговарях с жената 90 минути преди двубоя, защото беше спешно необходимо или изключително важно медиите да присъстват преди мача и в съблекалнята", коментира футболистът.

Катарина Клайнфелд се опита да продължи интервюто, но Марко Фридъл вече не беше в настроение за това.

Ситуацията беше "доста странна" и "малко нелепа", заяви той.