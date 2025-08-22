Вердер Бремен привлече естонския вратар на Арсенал Карл Хейн

Вердер Бремен привлече вратаря Карл Хейн под наем от английския Арсенал, обявиха от германския клуб, цитиран от ДПА.

Естонският национал Хейн ще бъде конкурент на Мио Бакхаус, който стана титуляр, след като Михаел Цетерере премина в Айнтрахт Франкфурт тази седмица. Точно Айнтрахт ще гостува в Бремен в първия кръг на Бундеслигата.

Хейн е в академията на Арсенал от 2018, а през миналия сезон игра под наем в испанския Виляреал.

"Доволни сме, че запълнихме дупката след Михаел Цетерер. Той беше важен вратар в Ла Лига миналата година и показа качествата си в естонския национален отбор. С него вече имаме група от висококачествени вратари", каза футболният директор на Вердер Петер Нимайер.

"Решението да премина във Вердер бе много лесно за мен. Това е голям клуб с фантастични фенове и страхотен стадион. Не мислих два пъти. Нямам търпение да започна с Вердер", каза Хейн.