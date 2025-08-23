Подробно търсене

Георги Крумов
Борусия Дортмунд изпусна преднина от два гола след 85-ата минута и взе само точка при визитата си на Санкт Паули
снимка: Sina Schuldt/dpa via AP
Хамбург,  
23.08.2025 21:42
 (БТА)

Борусия Дортмунд изпусна преднина от два гола в последните пет минути на редовното време и завърши наравно 3:3 като гост на Санкт Паули в среща от първия кръг на Бундеслигата на Германия.

"Жълто-черните" имаха контрол над мача през първите 85 минути, но червен картон на младия бранител Филипо Мане едва не им коства загуба.

Серу Гираси даде преднина на Борусия в 34-тата минута, а пет по-късно гвинейският нападател пропусна дузпа, с която можеше да даде аванс от два гола на дортмундци още преди почивката.

В 50-ата минута домакините от Санкт Паули изравниха чрез Андреас Хунтонджи, но в средата на втората част Валдемар Антон възстанови преднината на Борусия. В 74-тата минута Юлиан Бранд също се разписа, с което направи резултата 3:1.

Така се стигна до 85-ата минута, в която Мане фаулира Абдули Сисе в наказателното поле. Това донесе дузпа за Санкт Паули и изгонване от игра на Мане, който остави Борусия с намален състав на терена.

Даниел Синани бе точен от 11-те метра, за да върне надеждите на хамбургския тим, а подемът на домакините доведе до гол и в 89-ата минута, чийто автор стана Ерик Смит.

В даденото от главния съдия продължение от 10 минути но гол не падна и така мачът завърши без победител. 

 

Първенство на Германия по футбол, мачове от първия кръг в Бундеслигата:

Байер Леверкузен - Хофенхайм        1:2
Фрайбург - Аугсбург                 1:3
Хайденхайм - Волфсбург              1:3
Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен  4:1
Унион Берлин - Щутгарт              2:1
Санкт Паули - Борусия Дортмунд      3:3

в неделя:
Майнц 05 - Кьолн
Борусия Мьонхенгладбах - Хамбургер ШФ

от петък:
Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг          6:0

/ГК/

