В Борусия Дортмунд ограничават достъпа на родителите на футболистите до съблекалните

Борусия Дортмунд ще държи родителите на футболистите си далеч от съблекалните след инцидент с бащата на Джоб Белингам. Марк Белингам пътува от Англия, за да гледа дебюта на сина си в Първа Бундеслига в гостуването на "жълто-черните" срещу Санкт Паули в събота, но предизвика сцена на напрежение в зоната с ограничен достъп на стадиона, когато разговаря със спортния директор Себастиан Кел. Белингам е поискал да разбере защо синът му е бил изваден от игра на полувремето.

Един от директорите в Борусия Ларс Рикен не коментира естеството на дискусията, но каза пред Скай ТВ, че след нея ще има последствия.

"Не присъствах на разговора", каза Рикен, който обяви, че само играчи, треньори и длъжностни лица ще имат достъп до съблекалните в бъдеще. "Ще се погрижим да не коментираме подобни въпроси и да не се впускаме отново в скандали."

Той е сигурен, че не може да има проблеми между семейство Белингам и ръководството на Дортмунд.

"Привлякохме Джоб Белингам, защото изградихме добри отношения с родителите през годините. Сега семейството дойде специално от Англия за първия мач на сина си в Бундеслигата и искаше да се срещне с Джоб след края на двубоя. След това застанаха на входа на съблекалнята и разговаряха емоционално със Себастиан, което изобщо не е проблем, предвид връзката им. Всичко беше изяснено, добави още Рикен.

Себастиан Кел каза пред таблоида Билд, че "това няма да се повтори", а "ситуацията вече е изяснена".

Джоб Белингам, за разлика от по-големия си брат Джуд, преживя разочароващ дебют в германското първенство. В Хамбург отборът на Борусия Дортмунд завърши наравно 3:3 със Санкт Паули, като Белингам беше заменен на почивката от Феликс Нмеча.

Джуд Белингам асистира за един гол в дебюта си, когато Дортмунд победи Борусия Мьонхенгладбах с 3:0 през септември 2020 година. Три сезона след това Белингам беше продаден на Реал Мадрид.