Треньорът на Байерн Венсан Компани: "Имаше много въпроси преди мача с РБ Лайпциг, а ние отговорихме на терена"

Кремена Младенова
снимка: Sven Hoppe/dpa via AP
Мюнхен,  
23.08.2025 13:09
 (БТА)

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани заяви, че отборът му е отговорил на всички въпроси около състава си при разгромния успех с 6:0 над РБ Лайпциг, с който започна сезона си в Бундеслигата.

"Имаше много въпроси преди мача, а ние отговорихме на терена. Останахме спокойни, концентрирани върху играта и с енергия в нея. Основата беше налице", заяви Компани, цитиран от агенция ДПА.

"Беше наистина страхотна вечер", добави той.

Баварският гранд се превърна в основна тема на дискусии, след като клубът загуби много играчи, но не успя да подпише с достатъчно нови попълнения.

Засега наличните футболисти на Байерн Мюнхен празнуват страхотния старт на сезона с втората най-изразителна победа в откриващ мач от Бундеслигата, откакто бе установен такъв през 2002 година.

Байерн държи рекорда с победа с 8:0 срещу Шалке 04 през 2020-а и сега изравни втория си най-добър резултат - 6:0 срещу Вердер Бремен през 2016 година.

"Това беше перфектен старт. Когато отборът се раздвижи, той наистина го направи. А тогава стадионът се присъединява, феновете се присъединяват", заяви полузащитникът Леон Горецка.

Голмайсторът Хари Кейн, който реализира хеттрик добави: "Искахме да направим впечатление от самото начало, като получихме възможност да играем първи у дома в Бундеслигата и мисля, че го осъществихме."

