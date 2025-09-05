Подробно търсене

Германия изглеждаше неподготвена срещу Словакия, заяви Лотар Матеус

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Denes Erdos
Берлин,  
05.09.2025 19:12
 (БТА)

Бившият капитан на германския национален отбор по футбол Лотар Матеус критикува националния селекционер Юлиан Нагелсман след поражението с 0:2 срещу Словакия в първи мач от световните квалификации. Той счита, че треньорът не е подготвил достатъчно добре играчите си и че губи твърде много време в експерименти. 

"Останах с впечатлението, че отборът на Юлиан Нагелсман беше изненадан. Не очакваха съперникът да играе по този начин и бяха хванати със свален гард от агресивната преса на Словакия. Играеха един на един по целия терен и просто не се справяха със задачите си", заяви той, цитиран от агенция ДПА. 

"Не знам и как точно играхме, честно казано. Какъв беше планът ни в Словакия? Беше ли 4-2-2-2 без топка и 3-5-2 с топка? Да не би да искаше да използва старата си система от престоя в Лайпциг? Просто не мога да свикна с всички тези промени", каза още легендарният халф. 

/ГК/

