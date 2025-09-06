Билетите за домакинството на Германия срещу Северна Ирландия в Кьолн все още не са разпродадени

Билетите за втория мач на Германия от квалификациите за Световното първенство срещу Северна Ирландия в неделя в Кьолн все още не са разпродадени.

Отборът, воден от селекционера на Юлиан Нагелсман, претърпя поражение с 0:2 при гостуването си на Словакия в първия си двубой от пресявките в четвъртък, а публиката в Кьолн изглежда показва реакцията си, пише агенция ДПА.

Към обяд днес, от Германската футболна федерация съобщиха, че са продадени 40 000 билета, но все още са налични още 5000. Преди мача в Кьолн световният шампион с Германия от 2014 година Матс Хумелс ще бъде почетен от централата за международната си кариера, а след срещата Флориан Вирц ще бъде отличен за спечелването на вота на германските журналисти за Футболист на годината.

След сблъсъка със Северна Ирландия германският национален отбор ще изиграе още два домакински мача тази година - на 10 октомври в Зинсхайм срещу Люксембург и на 17 ноември в Лайпциг срещу Словакия.

Останалите гостувания от квалификационната кампания за Мондиал 2026 ще се проведат на 13 октомври в Белфаст срещу Северна Ирландия и на 14 ноември в Люксембург.

Ако Германия се класира директно за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада като победител в групата си, вече са насрочени и два приятелски мача - на 30 март в Щутгарт срещу Кот д'Ивоар и на 31 май в Майнц срещу Финландия.