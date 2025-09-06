Подробно търсене

Билетите за домакинството на Германия срещу Северна Ирландия в Кьолн все още не са разпродадени

Кремена Младенова
Билетите за домакинството на Германия срещу Северна Ирландия в Кьолн все още не са разпродадени
Билетите за домакинството на Германия срещу Северна Ирландия в Кьолн все още не са разпродадени
снимка: AP Photo/Denes Erdos
Кьолн,  
06.09.2025 14:48
 (БТА)

Билетите за втория мач на Германия от квалификациите за Световното първенство срещу Северна Ирландия в неделя в Кьолн все още не са разпродадени.

Отборът, воден от селекционера на Юлиан Нагелсман, претърпя поражение с 0:2 при гостуването си на Словакия в първия си двубой от пресявките в четвъртък, а публиката в Кьолн изглежда показва реакцията си, пише агенция ДПА.

Към обяд днес, от Германската футболна федерация съобщиха, че са продадени 40 000 билета, но все още са налични още 5000. Преди мача в Кьолн световният шампион с Германия от 2014 година Матс Хумелс ще бъде почетен от централата за международната си кариера, а след срещата Флориан Вирц ще бъде отличен за спечелването на вота на германските журналисти за Футболист на годината.

След сблъсъка със Северна Ирландия германският национален отбор ще изиграе още два домакински мача тази година - на 10 октомври в Зинсхайм срещу Люксембург и на 17 ноември в Лайпциг срещу Словакия.

Останалите гостувания от квалификационната кампания за Мондиал 2026 ще се проведат на 13 октомври в Белфаст срещу Северна Ирландия и на 14 ноември в Люксембург.

Ако Германия се класира директно за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада като победител в групата си, вече са насрочени и два приятелски мача - на 30 март в Щутгарт срещу Кот д'Ивоар и на 31 май в Майнц срещу Финландия.

/КМ/

Свързани новини

06.09.2025 13:23

Серж Гнабри ще бъде на разположение на мача на Германия срещу Северна Ирландия

Серж Гнабри ще бъде готов за втория мач на Германия от квалификациите за Световното първенство срещу Северна Ирландия в неделя. Крилото на Байерн Мюнхен контузи лявата си ръка по време на загубата с 0:2 от Словакия
05.09.2025 19:12

Германия изглеждаше неподготвена срещу Словакия, заяви Лотар Матеус

Бившият капитан на германския национален отбор по футбол Лотар Матеус критикува националния селекционер Юлиан Нагелсман след поражението с 0:2 срещу Словакия в първи мач от световните квалификации. Той счита, че треньорът не е подготвил достатъчно
05.09.2025 12:09

Германските национали бяха засипани от критики за представянето си след първата загуба на Бундестима при гостуване в световните квалификации по футбол

  Германските медии съсипаха от критики представянето на отбора.  "Загубата от Словакия с 0:2 поставя много въпроси. В защита Бундестимът се представи зле, а в нападение липсваше план и идея. Германският отбор беше надигран по всички показатели,
05.09.2025 10:37

Нагелсман след загубата на Германия от Словакия в световните футболни квалификации: "Играхме без емоция"

  Германските медии съсипаха от критики представянето на отбора.  "Загубата от Словакия с 0:2 поставя много въпроси. В защита Бундестимът се представи зле, а в нападение липсваше план и идея. Германският отбор беше надигран по всички показатели,
05.09.2025 01:53

Германия започна Световните квалификации със загуба от Словакия, Нидерландия и Полша не се победиха

България откри своята квалификационна кампания за Мондиал 2026 с поражение от Испания с 0:3, но в другите мачове се получиха също интересни резултати. Германия претърпя историческа първа загуба като гост на старт на Световни квалификации,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:32 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация