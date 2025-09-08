Подробно търсене

Бившият защитник Матс Хумелс беше почетен преди мача между Германия и Северна Ирландия в Кьолн

Кремена Младенова
Бившият защитник Матс Хумелс беше почетен преди мача между Германия и Северна Ирландия в Кьолн
Бившият защитник Матс Хумелс беше почетен преди мача между Германия и Северна Ирландия в Кьолн
снимка: AP Photo/Martin Meissner
Кьолн,  
08.09.2025 08:07
 (БТА)

Бившият защитник Матс Хумелс, който през лятото приключи състезателната си кариера, беше почетен от Германската футболна федерация преди квалификационния мач за Мондиал 2026 на Германия срещу Северна Ирландия в неделя вечер.

Световният шампион от 2014 година получи голяма картина със снимки от кариерата си от президента на местната централа Бернд Нойендорф и спортния директор Руди Фьолер. Голям банер показваше думите "Майсторски, изключителен, отдаден, силен", а хиляди фенове в Кьолн скандираха името на Хумелс, пише агенция ДПА.

"Благодаря ти, Матс" беше показано на екраните на стадиона.

36-годишният бивш футболист завърши кариерата си през май в италианския Рома. Той спечели пет шампионски титли на Германия с Борусия Дортмунд (2011, 2012) и Байерн Мюнхен (2017, 2018, 2019).

Националният тим на Германия победи Северна Ирландия с 3:1 при домакинството си.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

07.09.2025 00:00

Юлиан Нагелсман обеща промени в състава на Германия за срещата със Северна Ирландия

Националният селекционер Юлиан Нагелсман ще ротира състава на Германия в предстоящата световна квалификация със Северна Ирландия, съобщава агенция Ройтерс. Шампионите от 2014 допуснаха изненадващо поражение с 0:2 от Словакия в Братислава в четвъртък
10.08.2025 23:08

Ювентус развали празника на Матс Хумелс, след като победи Борусия (Дортмунд) в прощалния мач на защитника

Ювентус (Торино) се оказаха доста арогантни гости и победиха с 2:1 Борусия (Дортмунд) в прощалния мач на Матс Хумелс, който сложи край на кариерата и искаше да го направи пред публиката на "жълто-черните". Срещата беше и последна за тима от Дортмунд

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:59 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация