Бившият защитник Матс Хумелс беше почетен преди мача между Германия и Северна Ирландия в Кьолн

Бившият защитник Матс Хумелс, който през лятото приключи състезателната си кариера, беше почетен от Германската футболна федерация преди квалификационния мач за Мондиал 2026 на Германия срещу Северна Ирландия в неделя вечер.

Световният шампион от 2014 година получи голяма картина със снимки от кариерата си от президента на местната централа Бернд Нойендорф и спортния директор Руди Фьолер. Голям банер показваше думите "Майсторски, изключителен, отдаден, силен", а хиляди фенове в Кьолн скандираха името на Хумелс, пише агенция ДПА.

"Благодаря ти, Матс" беше показано на екраните на стадиона.

36-годишният бивш футболист завърши кариерата си през май в италианския Рома. Той спечели пет шампионски титли на Германия с Борусия Дортмунд (2011, 2012) и Байерн Мюнхен (2017, 2018, 2019).

Националният тим на Германия победи Северна Ирландия с 3:1 при домакинството си.