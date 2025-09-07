Юлиан Нагелсман обеща промени в състава на Германия за срещата със Северна Ирландия

Националният селекционер Юлиан Нагелсман ще ротира състава на Германия в предстоящата световна квалификация със Северна Ирландия, съобщава агенция Ройтерс. Шампионите от 2014 допуснаха изненадващо поражение с 0:2 от Словакия в Братислава в четвъртък вечер.

За Германия това бе трето поредно поражение след тези срещу Португалия и Франция през юни. Нагелсман обаче е категоричен, че отборът няма да промени футболната си философия, независимо в какъв състав играе.

"Проведохме няколко разговора с момчетата в отбора. Изчистихме някои неща вътрешно. Поговорихме хубаво за очакванията ни за световните квалификации и за утрешния мач. Самият отбор няма да промени философията си, но ще има разлики в състава. Със сигурност, каквото и да правим, резултатът трябва да бъде драстично различен", заяви Нагелсман, цитиран от Ройтерс.

"Треньорите сме длъжни да освобождаваме футболистите емоционално. Не трябва да мислим за класирането напред, а за самия мач. Все пак в този отбор може би има футболисти, които сега са в групата, но няма да пътуват за Световното първенство", каза още той.