Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман разкри, че вратарят Марк-Андре тер Щеген няма да се завърне за световните квалификации

Вратарят Марк-Андре тер Щеген няма да се завърне в германския национален отбор за квалификациите за Мондиал 2026 тази година и ще остане първи избор на вратата на състава, само ако редовно получава игрово време и на клубно ниво, заяви старши треньорът Юлиан Нагелсман, цитиран от агенция ДПА.

33-годишният страж на Барселона Тер Щеген претърпя операция на гърба през юли и ще отсъства от игра няколко месеца.

Квалификациите за следващото Световно първенство продължават до средата на ноември, а Нагелсман каза след победата с 3:1 срещу Северна Ирландия в неделя, че "не очаквам завръщане тази година".

Юлиан Нагелсман направи Марк-Андре тер Щеген титулярен вратар след оттеглянето на Мануел Нойер от националния отбор миналата година. Оливер Бауман и Александър Нюбел поделиха вратарските задължения, когато Нойер пропусна мачовете от Лигата на нациите поради друга контузия, а Бауман сега е първи избор за квалификациите за Световното първенство.

Но Нагелсман също така повтори, че Тер Щеген "е номер едно, ако играе" редовно на клубно ниво. Той каза, че позицията на вратаря е "много деликатна" и че "ти е нужен ритъм", за да се справяш добре.

Барселона направи новопривлечения Жоан Гарсия първи избор на вратата на тима, което може да усложни ситуацията за Тер Щеген в националния отбор, където той иска да бъде титуляр за Световното първенство догодина, при условие че Германия се класира.

Нагелсман коментира, че рехабилитационната програма на Марк-Андре тер Щеген върви добре.

"Видяхме в последните два мача, че Оли е добър вратар, така че няма нужда от паника. Марк може да отдели времето, от което се нуждае", каза Нагелсман.