Ювентус развали празника на Матс Хумелс, след като победи Борусия (Дортмунд) в прощалния мач на защитника

Ювентус (Торино) се оказаха доста арогантни гости и победиха с 2:1 Борусия (Дортмунд) в прощалния мач на Матс Хумелс, който сложи край на кариерата и искаше да го направи пред публиката на "жълто-черните". Срещата беше и последна за тима от Дортмунд преди началото на първенството и клубът използва случая, за да се сбогува официално с бившия си защитник Хумелс.

Двете попадения за Юве вкара Андреа Камбиазо, който откри резултата в 16-ата минута, а в 53-ата удвои. Едва в края на срещата Максимилиан Байер върна едно попадение за отбора от Дортмунд.

Хумелс беше капитан на Дортмунд и когато беше сменен в 19-ата минута, получи бурни овации от стадиона и почетен шпалир и от двата отбора, като всеки от играчите го прегърна или го изпрати с ръкостискане.

"Чувствам се страхотно, беше перфектно. Не можех да си представя нещо по-хубаво - да играя футбол сериозно отново в клуба, който значи толкова много за мене. Много се забавлявах, играейки тук“, каза Хумелс след края на срещата. Попитан дали е чувствал обичайната предстартова нервност, той отговори: „Бях толкова нервен, колкото и преди много други мачове, защото не знаех къде се намирам по отношение на физическата си форма. Но мина добре. Забавлявах се много“.

Защитникът приключи кариерата си след труден последен сезон в Рома, след като напусна Дортмунд миналата година. Иначе той е продукт на школата на Байерн (Мюнхен), но има по два периода и в двата клуба, като общо може да се похвали с пет титли от Бундеслигата и три купи на Германия с тях. Той има 78 мача за Германия, от които се откроява титлата на Световното първенство през 2014-а година в Бразилия.

Също така той обясни, че няма никакъв проблем да изброи своите "100 любими момента в Дортмунд", но няма как да не постави на първо място шампионската титла от 2011-а година като най-важната.

Ясно е и бъдещето му оттук нататък. Той ще остане в спорта като експерт на Prime Video Champions League, но също така каза пред телевизия ZDF, че не планира реално пълно завръщане на професионалния футбол през следващите година или две на някаква позиция в управление или треньорска дейност.

Борусия (Дортмунд) започва новия сезон с мач за Купата на Германия срещу Рот-Вайс Есен на 18 август. Първият им мач в Бундеслигата е на 23 август срещу Санкт Паули.

Треньорът Нико Ковач ще има притеснение за защитника Никлас Зюле, който замени Хумелс, но напусна терена с контузия в прасеца малко преди почивката в днешната контролна среща.