Защитникът на Борусия Дортмунд Никлас Зюле вероятно е разкъсал мускул на прасеца

Защитникът на Борусия Дортмунд Никлас Зюле вероятно е скъсал мускул на прасеца по време на приятелския двубой на германския тим срещу Ювентус в неделя в Дортмунд.

29-годишният Зюле замени в 19-ата минута стартиралия като титуляр бивш бранител Матс Хумелс, за когото това бе официално сбогуване с феновете на отбора, но трябваше да напусне принудително терена още в края на първото полувреме.

Сериозните подозрения са именно за разкъсване на мускулен сноп в прасеца, съобщава германският вестник "Билд" и добавя, че ако това се потвърди, той може да отсъства от игра от 6 до 12 седмици, в зависимост от тежестта на травмата.

Никлас Зюле е част от Борусия Дортмунд от 2022 година, когато пристигна от Байерн Мюнхен, но често има проблеми с физическата си форма.